https://ria.ru/20220813/golub-1809328308.html

Медик рассказал, чем могут быть опасны голуби

Медик рассказал, чем могут быть опасны голуби - РИА Новости, 13.08.2022

Медик рассказал, чем могут быть опасны голуби

Голуби редко садятся на людей, однако, даже находясь рядом, могут заразить их вирусом, неврологическим заболеванием или клещами и блохами, например, при взлете, РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:18

2022-08-13T08:18

2022-08-13T08:19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Голуби редко садятся на людей, однако, даже находясь рядом, могут заразить их вирусом, неврологическим заболеванием или клещами и блохами, например, при взлете, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков."Во-первых, голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции. Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами", - сказал Чудаков.Кроме того, по его словам, голуби, как и любые птицы, могут быть переносчиками орнитоза или пситтакоза - инфекционного заболевания, которое не передается пернатым, но может привести к неврологическим расстройствам у людей, например, к неврозу. "Совершенно не значит, что все голуби инфицированы, отнюдь нет. В основном не инфицированы, но инфицированных все же много. Поэтому ни голубей, ни диких птиц лучше руками не трогать", - предупредил эксперт.Помимо этого, голуби переносят на себе голубиных клещей и блох. "Они опасны не более, чем обычный клещ, чем обычная блоха. Блохи и клещи могут быть как инфицированы болезнями, так и нет. Поэтому, опять же, здесь тоже специальных мер не требуется", - уточнил Чудаков.По его словам, голуби самостоятельно редко садятся на людей. "Вряд ли голубь сядет на человека. Все-таки мы с вами понимаем, что в житейской логике они всегда несколько в стороне держатся. Если человек ест, они могут быть поблизости, но уж точно на голову не садятся. Поэтому опасности такой откровенной нет в этой ситуации, просто не нужно стремиться вступать с ними в очень тесный контакт", - советует эксперт."Однако когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Поэтому находиться в зоне, где большая группа птиц машет крыльями - лучше не надо. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть и в дыхательные пути тоже. Как раз орнитоз передается именно таким путем. Если сел голубь на какую-то открытую часть тела, то надо просто сходить и помыть эту часть под краном и все. Каких-то специфических мер профилактики не требуется", - добавил он.Если же голуби прилетают на открытый балкон, эксперт рекомендует помыть его и протереть антисептиком места их пребывания, например, где был оставлен помет.

https://ria.ru/20220610/utochki-1793962569.html

https://ria.ru/20220810/sovy-1808501725.html

https://rsport.ria.ru/20220629/kleschi-1798932778.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, здоровье - общество