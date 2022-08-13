https://ria.ru/20220813/germaniya-1809375564.html

В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине

В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине - РИА Новости, 13.08.2022

В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине

Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:06

2022-08-13T15:06

2022-08-13T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

ангела меркель

владимир путин

украина

германия

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789234111_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_30f57bade6ea9355d3b1469f0d863570.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом пишет агентство DPA."Скажу отстраненно от людей: Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте. <…> Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию", — сказал политик в ответ на вопрос, может ли экс-канцлер Ангела Меркель вмешаться, чтобы разрешить украинский кризис.Также Мерц обвинил правительство в нерешительности в вопросе поддержки Киева и поставок вооружений.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на общую сумму 40 миллиардов долларов. Также многомиллиардную поддержку Украине оказывают европейские страны, включая Германию.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220802/zvonok-1806555650.html

https://ria.ru/20220803/shreder-1806927524.html

украина

германия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ангела меркель, владимир путин, украина, германия, европа, россия