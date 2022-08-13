15:06 13.08.2022 (обновлено: 15:32 13.08.2022)
В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине
Соратник Меркель Мерц выступил против посредничества Германии в ситуации на Украине
© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом пишет агентство DPA.
"Скажу отстраненно от людей: Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте. <…> Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию", — сказал политик в ответ на вопрос, может ли экс-канцлер Ангела Меркель вмешаться, чтобы разрешить украинский кризис.
Также Мерц обвинил правительство в нерешительности в вопросе поддержки Киева и поставок вооружений.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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На фоне спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на общую сумму 40 миллиардов долларов. Также многомиллиардную поддержку Украине оказывают европейские страны, включая Германию.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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