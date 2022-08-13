https://ria.ru/20220813/gaubitsy-1809409070.html
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 13.08.2022
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:14
2022-08-13T19:14
2022-08-13T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
ситуация в днр и лнр
вооружения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809412884_0:484:2730:2020_1920x0_80_0_0_1725e92b4a6a2cb68fd9d27c6fe4b6e2.jpg
ПРАГА, 13 авг - РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне контракту Киев получит от Братиславы восемь таких гаубиц.Передачу гаубиц украинской стороне подтвердил в субботу журналистам также глава входящей в состав минобороны компании Konštrukta Defence Александр Гурский."На основе заключенного в июне контракта украинская сторона получила первые четыре 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana 2", - сказал Гурский.Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.
https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809412884_0:0:2664:1998_1920x0_80_0_0_8ffec1127d9c424a68042c194447c528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, ситуация в днр и лнр, вооружения, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооружения, Украина
19:14 13.08.2022 (обновлено: 19:52 13.08.2022)
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
В Минобороны Украины подтвердили получение четырех самоходных гаубиц Zuzana 2 от Словакии