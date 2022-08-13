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Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 13.08.2022
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https://ria.ru/20220813/gaubitsy-1809409070.html
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 13.08.2022
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:14
2022-08-13T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
ситуация в днр и лнр
вооружения
украина
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ПРАГА, 13 авг - РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне контракту Киев получит от Братиславы восемь таких гаубиц.Передачу гаубиц украинской стороне подтвердил в субботу журналистам также глава входящей в состав минобороны компании Konštrukta Defence Александр Гурский."На основе заключенного в июне контракта украинская сторона получила первые четыре 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana 2", - сказал Гурский.Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.
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в мире, словакия, ситуация в днр и лнр, вооружения, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооружения, Украина
19:14 13.08.2022 (обновлено: 19:52 13.08.2022)
 
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2

В Минобороны Украины подтвердили получение четырех самоходных гаубиц Zuzana 2 от Словакии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Архивное фото
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ПРАГА, 13 авг - РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне контракту Киев получит от Братиславы восемь таких гаубиц.
"Рад подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana 2 находятся в руках вооруженных сил Украины и готовы к развертыванию", - написал министр в Twitter.
Передачу гаубиц украинской стороне подтвердил в субботу журналистам также глава входящей в состав минобороны компании Konštrukta Defence Александр Гурский.
"На основе заключенного в июне контракта украинская сторона получила первые четыре 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana 2", - сказал Гурский.
Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.
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