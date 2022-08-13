https://ria.ru/20220813/gaubitsy-1809409070.html

Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2

Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 13.08.2022

Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2

Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:14

2022-08-13T19:14

2022-08-13T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

ситуация в днр и лнр

вооружения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809412884_0:484:2730:2020_1920x0_80_0_0_1725e92b4a6a2cb68fd9d27c6fe4b6e2.jpg

ПРАГА, 13 авг - РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2, сообщил глава минобороны Ярослав Надь, ранее он сообщал, что по подписанному в июне контракту Киев получит от Братиславы восемь таких гаубиц.Передачу гаубиц украинской стороне подтвердил в субботу журналистам также глава входящей в состав минобороны компании Konštrukta Defence Александр Гурский."На основе заключенного в июне контракта украинская сторона получила первые четыре 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana 2", - сказал Гурский.Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.

https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, ситуация в днр и лнр, вооружения, украина