https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене - РИА Новости, 13.08.2022

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

В финском обществе получило распространение мнение, что поездки в Россию для заправки автомобиля — это акт госизмены, говорится в материале телеканала YLE. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:46

2022-08-13T17:46

2022-08-13T20:25

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В финском обществе получило распространение мнение, что поездки в Россию для заправки автомобиля — это акт госизмены, говорится в материале телеканала YLE.Финны разошлись во оценках относительно "топливного туризма" в Россию: считать ли заправку автомобиля в соседней стране финансированием чужой армии и госизменой или принять эту практику как необходимость.Сирпа Лауримо недавно получила визу в Россию и, как и прежде, намерена продолжить заправляться там: экономия в месяц достигает 240 евро за три машины.В материале отмечается, что многие из "топливных" туристов имеют два гражданства и, помимо заправки, посещают в России родственников. Среди них Андрей Харгинен."Еще я еду за бензином. Цены сейчас сильно выросли", — признался он.YLE отмечает, что многим жителям Финляндии не нравится практика покупки топлива в России. Они объясняют это нежеланием "финансировать Путина". Однако часть из них признает, что бензин в Финляндии намного дороже и попросту не по карману им. Другие же, такие, как Анне Ярвелин, идут на принцип во вред себе."Ярвелин нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, а от нынешней стоимости бензина в Финляндии хочется плакать", — говорится в материале.Но тем не менее женщина решила не заправляться в России и экономить на других вещах.Финская таможня не противодействует "топливным туристам", но тщательно досматривает все машины, чтобы водители не перевозили бензин в канистрах. В таких случаях автолюбителей разворачивают на пункте пропуска.Финляндия вместе с другими западными странами ввела санкции против России после начала спецоперации на Украине. Из-за этого в стране существенно растут цены на бензин и электроэнергию. Издержки местного бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала специальной операции оцениваются более чем в 3,5 миллиарда евро. При этом в Финляндии звучат призывы ограничить туризм из России, а некоторые депутаты требуют прекратить выдавать турвизы по примеру стран Балтии.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистской. Также предложение подверглось критике со стороны ООН и членов Европарламента.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801580246.html

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