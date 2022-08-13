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В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - РИА Новости, 13.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220813/feyerverk-1809429180.html
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:59
2022-08-13T21:59
культура
россия
сербия
мексика
москва
ростех
общество
киргизия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости.За звание лучшей пиротехнической команды на протяжении двух вечеров, субботы и воскресенья, борются восемь коллективов из разных стран мира. В субботу небо над Москвой-рекой разукрасят шоу, подготовленные Сербией, Россией, Мексикой, Киргизией.Открыло шоу выступление команды из Сербии. Пиротехническое шоу сопровождается театрализованным выступлением.
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россия, сербия, мексика, москва, ростех, общество, киргизия
Культура, Россия, Сербия, Мексика, Москва, Ростех, Общество, Киргизия
21:59 13.08.2022
 
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"

В столичном Братеевском каскадном парке стартовал фестиваль фейерверков "Ростех"

© Depositphotos / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.com
Фейерверк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости.
За звание лучшей пиротехнической команды на протяжении двух вечеров, субботы и воскресенья, борются восемь коллективов из разных стран мира. В субботу небо над Москвой-рекой разукрасят шоу, подготовленные Сербией, Россией, Мексикой, Киргизией.
Открыло шоу выступление команды из Сербии. Пиротехническое шоу сопровождается театрализованным выступлением.
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