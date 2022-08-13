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В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"

В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - РИА Новости, 13.08.2022

В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"

Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:59

2022-08-13T21:59

2022-08-13T21:59

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости.За звание лучшей пиротехнической команды на протяжении двух вечеров, субботы и воскресенья, борются восемь коллективов из разных стран мира. В субботу небо над Москвой-рекой разукрасят шоу, подготовленные Сербией, Россией, Мексикой, Киргизией.Открыло шоу выступление команды из Сербии. Пиротехническое шоу сопровождается театрализованным выступлением.

https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html

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россия, сербия, мексика, москва, ростех, общество, киргизия