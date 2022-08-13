https://ria.ru/20220813/feyerverk-1809429180.html
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:59
2022-08-13T21:59
2022-08-13T21:59
культура
россия
сербия
мексика
москва
ростех
общество
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258716_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_57055cc883b4091929e5088b5a244c41.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Москве в Братеевском каскадном парке, передает корреспондент РИА Новости.За звание лучшей пиротехнической команды на протяжении двух вечеров, субботы и воскресенья, борются восемь коллективов из разных стран мира. В субботу небо над Москвой-рекой разукрасят шоу, подготовленные Сербией, Россией, Мексикой, Киргизией.Открыло шоу выступление команды из Сербии. Пиротехническое шоу сопровождается театрализованным выступлением.
https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html
россия
сербия
мексика
москва
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37cbf2f2a019e05b7b2dad495df65633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, мексика, москва, ростех, общество, киргизия
Культура, Россия, Сербия, Мексика, Москва, Ростех, Общество, Киргизия
В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
В столичном Братеевском каскадном парке стартовал фестиваль фейерверков "Ростех"