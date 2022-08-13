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На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший
На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший - РИА Новости, 13.08.2022
На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший
По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:36
2022-08-13T10:36
2022-08-13T12:07
в мире
испания
валенсия (город)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, сообщает местная служба спасения."В 4.18 (5.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в (муниципалитете) Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами", - сообщает местная служба спасения Emergències 112 на своей странице в Twitter.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, валенсия (город)
В мире, Испания, Валенсия (город)
10:36 13.08.2022 (обновлено: 12:07 13.08.2022)
На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший
В Испании во время фестиваля обрушилась сцена, один человек погиб, 17 пострадали