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На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший

На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший - РИА Новости, 13.08.2022

На фестивале в Испании обрушилась сцена, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:36

2022-08-13T10:36

2022-08-13T12:07

в мире

испания

валенсия (город)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, сообщает местная служба спасения."В 4.18 (5.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в (муниципалитете) Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами", - сообщает местная служба спасения Emergències 112 на своей странице в Twitter.

испания

валенсия (город)

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Влада Копылова

в мире, испания, валенсия (город)