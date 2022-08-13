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Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу - РИА Новости, 13.08.2022
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Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу - РИА Новости, 13.08.2022
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:25
2022-08-13T20:16
в мире
германия
газпром
евросоюз
siemens
северный поток
европа
канада
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Евросоюза по этой водной артерии."Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине", — пишут авторы статьи.По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
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в мире, германия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, европа, канада
В мире, Германия, Газпром, Евросоюз, Siemens, Северный поток, Европа, Канада
18:25 13.08.2022 (обновлено: 20:16 13.08.2022)
 
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу

Bloomberg: сильнейшая засуха и обмеление рек добьют лишившуюся российского газа Европу

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкРека Рейн в Дюссельдорфе
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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Река Рейн в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Евросоюза по этой водной артерии.
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"Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине", — пишут авторы статьи.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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