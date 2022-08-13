https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу

Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу - РИА Новости, 13.08.2022

Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу

Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:25

2022-08-13T18:25

2022-08-13T20:16

в мире

германия

газпром

евросоюз

siemens

северный поток

европа

канада

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Евросоюза по этой водной артерии."Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине", — пишут авторы статьи.По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html

германия

европа

канада

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, германия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, европа, канада