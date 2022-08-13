https://ria.ru/20220813/evakuatsiya-1809428632.html

Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации

Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации - РИА Новости, 13.08.2022

Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации

Еще почти 28 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей, несмотря на препятствия, чинимые киевским режимом, эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:43

2022-08-13T21:43

2022-08-13T21:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157139_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_51693cf7d8518c26deeaab85a9cbbec1.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще почти 28 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей, несмотря на препятствия, чинимые киевским режимом, эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 тысяч 714 человек, в том числе 4522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 миллиона 342 тысячи 109 человек, из которых 533 тысячи 441 ребенок", - сказал Мизинцев в субботу.По его словам, к настоящему времени госграницу РФ пересекли 557 084 автомобиля, в том числе за сутки – 4145.

https://ria.ru/20220810/bezhentsy-1808751585.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика