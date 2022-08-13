https://ria.ru/20220813/evakuatsiya-1809428632.html
Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации
Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации - РИА Новости, 13.08.2022
Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации
Еще почти 28 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей, несмотря на препятствия, чинимые киевским режимом, эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:43
2022-08-13T21:43
2022-08-13T21:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157139_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_51693cf7d8518c26deeaab85a9cbbec1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще почти 28 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей, несмотря на препятствия, чинимые киевским режимом, эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 тысяч 714 человек, в том числе 4522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 миллиона 342 тысячи 109 человек, из которых 533 тысячи 441 ребенок", - сказал Мизинцев в субботу.По его словам, к настоящему времени госграницу РФ пересекли 557 084 автомобиля, в том числе за сутки – 4145.
https://ria.ru/20220810/bezhentsy-1808751585.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157139_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_34394740f8aed8ee483cf385a893d45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из районов спецоперации
Россия за сутки эвакуировала около 28 тысяч человек из опасных районов Украины и Донбасса