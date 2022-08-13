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Глава МИД Эстонии заявил о выходе страны из формата сотрудничества "16+1"
Глава МИД Эстонии заявил о выходе страны из формата сотрудничества "16+1" - РИА Новости, 13.08.2022
Глава МИД Эстонии заявил о выходе страны из формата сотрудничества "16+1"
Отказ КНР осудить российскую спецоперацию на Украине повлиял на решение Эстонии прекратить сотрудничество в формате "16+1", заявил глава эстонского МИД Урмас... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:23
2022-08-13T21:23
2022-08-13T21:23
в мире
эстония
евросоюз
китай
латвия
россия
урмас рейнсалу
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отказ КНР осудить российскую спецоперацию на Украине повлиял на решение Эстонии прекратить сотрудничество в формате "16+1", заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.Ранее власти Эстонии и Латвии решили прекратить сотрудничество с Китаем в формате "16+1".По мнению министра, формат не имел значительного политического результата. Таллин предпочтет вести отношения с Пекином через ЕС, подчеркнул Рейнсалу.Согласно осведомленному источнику, Латвия и Эстония добивались того, чтобы другие страны тоже отказались от сотрудничества с КНР в этом формате. Три или четыре страны рассматривают возможность выхода из формата, но принятие этого "политического" решения будет зависеть от того, какой лидер на данный момент находится у власти, добавил источник.Формат "16+1" является форматом сотрудничества Китая и стран Восточной и Центральной Европы, которое носит преимущественно торгово-экономический и инвестиционный характер, но в то же время охватывает и вопросы взаимоотношений в области культуры, туризма, науки и образования.
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в мире, эстония, евросоюз, китай, латвия, россия, урмас рейнсалу
В мире, Эстония, Евросоюз, Китай, Латвия, Россия, Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии заявил о выходе страны из формата сотрудничества "16+1"
Рейнсалу: Эстония выйдет из формата "16+1" из-за отказа КНР осудить спецоперацию России