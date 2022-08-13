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Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов - РИА Новости, 13.08.2022
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Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов
Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов - РИА Новости, 13.08.2022
Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов
Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:17
2022-08-13T02:20
в мире
эстония
т-34
известия (газета)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии, сообщается в Telegram-канале издания.Ранее издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют — неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.
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в мире, эстония, т-34, известия (газета)
В мире, Эстония, Т-34, Известия (газета)
02:17 13.08.2022 (обновлено: 02:20 13.08.2022)
 
Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов

Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкАвтомобиль эстонской полиции
Автомобиль эстонской полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии, сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют — неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.
"Сотрудников "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви. Правоохранители доставили журналистов на пункт пропуска Нарва. Сейчас Солдатова и Тимофеев направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться Россию", - говорится в сообщении.
 
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