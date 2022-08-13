https://ria.ru/20220813/estoniya-1809318755.html

Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов

Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов - РИА Новости, 13.08.2022

Полиция Эстонии отпустила задержанных российских журналистов

Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:17

2022-08-13T02:17

2022-08-13T02:20

в мире

эстония

т-34

известия (газета)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" отпустили из полицейского участка в Эстонии, сообщается в Telegram-канале издания.Ранее издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют — неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, эстония, т-34, известия (газета)