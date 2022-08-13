https://ria.ru/20220813/episkop-1809403536.html

Епископ РПЦ рассказал о случаях "отмены" русской культуры во Франции

Епископ РПЦ рассказал о случаях "отмены" русской культуры во Франции - РИА Новости, 13.08.2022

Епископ РПЦ рассказал о случаях "отмены" русской культуры во Франции

Школьнику во Франции заявили о "плохих русских", когда тот попытался выбрать русский язык как иностранный, рассказал заместитель управделами Московской... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:49

2022-08-13T18:49

2022-08-13T18:49

религия

франция

русская православная церковь

епископ зеленоградский савва (тутунов)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Школьнику во Франции заявили о "плохих русских", когда тот попытался выбрать русский язык как иностранный, рассказал заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.Епископ зеленоградский Савва, который долгое время проживал во Франции, рассказал о случаях "отмены русских" в этой стране по итогам "личного общения с прямыми свидетелями"."Ребёнку, потомку в пятом поколении русской эмиграции, выразившему желание вторым языком учить русский (во французской школе все учат два иностранных языка), классный руководитель пояснил, что "все русские плохие"; другой потомок из того же поколения столкнулся с тем, что весь класс заставили одеться в жовто-блакитное", - написал епископ Савва.Он привел другой пример, когда с афиши концерта цыганского ансамбля мэрия одного из городов заставила убрать матрёшку и упоминание о "традиционных русских песнях"."Лагерь Русского студенческого христианского движения (sic!) отказался от русского флага на мачте и от триколора на форменных рубашках (тут надо пояснить: русский триколор присутствовал все 100 лет движения, никогда не спускался; здесь явное ренегатство). Я, кстати, в тех лагерях с 7 до 9 лет бывал и с трепетом помню ежеутреннюю линейку с обращением начальника лагеря: "Дружина, помни девиз" — "За Русь, за Веру". Как быстро всё было профукано... Такие вот нарративы", - заключил епископ Савва.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, русская православная церковь, епископ зеленоградский савва (тутунов)