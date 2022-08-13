https://ria.ru/20220813/egipet-1809371800.html
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров - РИА Новости, 13.08.2022
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров
Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает государственное... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:41
2022-08-13T14:41
2022-08-13T14:41
в мире
абдель фаттах ас-сиси
египет
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает государственное информационное агентство MENA.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал находящийся в отпуске парламент страны провести в субботу заседание с целью обсуждения внесенного им проекта перестановок в правительстве. Согласно сообщению канцелярии президента, изменения в составе кабинета министров будут проведены "с целью повышения эффективности работы правительства в ряде сфер"."Палата представителей (парламент) одобрила сегодня на своем заседании под председательством Ханафи Джабали (председателя парламента) предложенные перестановки на уровне министров", - говорится в сообщении агентства.Новым главой министерства туризма и по делам древностей Египта, согласно одобренному парламентом проекту перестановок, вместо Халеда аль-Анани станет Ахмед Иса Таха. Пост министра торговли и промышленности вместо Невин Гамеа займет Ахмед Самир Салех. Также новые главы появятся в министерствах военной промышленности, высшего образования, здравоохранения, гражданской авиации, культуры и ряда других ведомств.В последний раз масштабные перестановки в правительстве Египта были в конце 2019 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абдель фаттах ас-сиси, египет
В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров
Египетский парламент на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров
КАИР, 13 авг - РИА Новости.
Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает
государственное информационное агентство MENA.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
призвал находящийся в отпуске парламент страны провести в субботу заседание с целью обсуждения внесенного им проекта перестановок в правительстве. Согласно сообщению канцелярии президента, изменения в составе кабинета министров будут проведены "с целью повышения эффективности работы правительства в ряде сфер".
"Палата представителей (парламент) одобрила сегодня на своем заседании под председательством Ханафи Джабали (председателя парламента) предложенные перестановки на уровне министров", - говорится в сообщении агентства.
Новым главой министерства туризма и по делам древностей Египта, согласно одобренному парламентом проекту перестановок, вместо Халеда аль-Анани станет Ахмед Иса Таха. Пост министра торговли и промышленности вместо Невин Гамеа займет Ахмед Самир Салех. Также новые главы появятся в министерствах военной промышленности, высшего образования, здравоохранения, гражданской авиации, культуры и ряда других ведомств.
В последний раз масштабные перестановки в правительстве Египта были в конце 2019 года.