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Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров - РИА Новости, 13.08.2022
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Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров - РИА Новости, 13.08.2022
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров
Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает государственное... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:41
2022-08-13T14:41
в мире
абдель фаттах ас-сиси
египет
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает государственное информационное агентство MENA.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал находящийся в отпуске парламент страны провести в субботу заседание с целью обсуждения внесенного им проекта перестановок в правительстве. Согласно сообщению канцелярии президента, изменения в составе кабинета министров будут проведены "с целью повышения эффективности работы правительства в ряде сфер"."Палата представителей (парламент) одобрила сегодня на своем заседании под председательством Ханафи Джабали (председателя парламента) предложенные перестановки на уровне министров", - говорится в сообщении агентства.Новым главой министерства туризма и по делам древностей Египта, согласно одобренному парламентом проекту перестановок, вместо Халеда аль-Анани станет Ахмед Иса Таха. Пост министра торговли и промышленности вместо Невин Гамеа займет Ахмед Самир Салех. Также новые главы появятся в министерствах военной промышленности, высшего образования, здравоохранения, гражданской авиации, культуры и ряда других ведомств.В последний раз масштабные перестановки в правительстве Египта были в конце 2019 года.
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в мире, абдель фаттах ас-сиси, египет
В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет
14:41 13.08.2022
 
Египетский парламент одобрил назначение 13 новых министров

Египетский парламент на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров

© AP Photo / Mulugeta AyeneЗаседание парламента Египта
Заседание парламента Египта - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Mulugeta Ayene
Заседание парламента Египта. Архивное фото
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Парламент Египта в субботу на экстренном заседании одобрил назначение 13 новых министров в правительство премьера Мустафы Мадбули, сообщает государственное информационное агентство MENA.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал находящийся в отпуске парламент страны провести в субботу заседание с целью обсуждения внесенного им проекта перестановок в правительстве. Согласно сообщению канцелярии президента, изменения в составе кабинета министров будут проведены "с целью повышения эффективности работы правительства в ряде сфер".
"Палата представителей (парламент) одобрила сегодня на своем заседании под председательством Ханафи Джабали (председателя парламента) предложенные перестановки на уровне министров", - говорится в сообщении агентства.
Новым главой министерства туризма и по делам древностей Египта, согласно одобренному парламентом проекту перестановок, вместо Халеда аль-Анани станет Ахмед Иса Таха. Пост министра торговли и промышленности вместо Невин Гамеа займет Ахмед Самир Салех. Также новые главы появятся в министерствах военной промышленности, высшего образования, здравоохранения, гражданской авиации, культуры и ряда других ведомств.
В последний раз масштабные перестановки в правительстве Египта были в конце 2019 года.
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