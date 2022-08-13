https://ria.ru/20220813/dtp-1809428997.html

В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП

В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП - РИА Новости, 13.08.2022

В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП

Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:50

2022-08-13T21:50

2022-08-13T21:50

абхазия

в мире

происшествия

туризм

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СУХУМ, 13 авг - РИА Новости. Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики.Автомобили Nissan и Chevrolet столкнулись в восточной части Абхазии в районе села Кындыг."Двое пострадавших – гражданин Абхазии и россиянка, отдыхавшая в республике, доставлены в Агудзерский госпиталь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220531/dtp-1792061737.html

абхазия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, в мире, происшествия, туризм