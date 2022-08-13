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В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП - РИА Новости, 13.08.2022
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В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП - РИА Новости, 13.08.2022
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП
Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:50
2022-08-13T21:50
абхазия
в мире
происшествия
туризм
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СУХУМ, 13 авг - РИА Новости. Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики.Автомобили Nissan и Chevrolet столкнулись в восточной части Абхазии в районе села Кындыг."Двое пострадавших – гражданин Абхазии и россиянка, отдыхавшая в республике, доставлены в Агудзерский госпиталь", - говорится в сообщении.
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абхазия, в мире, происшествия, туризм
Абхазия, В мире, Происшествия, Туризм
21:50 13.08.2022
 
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП

Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в столкновении двух машин в районе села Кындыг

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС МВД Абхазии
Автомобиль ДПС МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Автомобиль ДПС МВД Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 13 авг - РИА Новости. Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Автомобили Nissan и Chevrolet столкнулись в восточной части Абхазии в районе села Кындыг.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 15:47
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2020 — 2022 годах
"Двое пострадавших – гражданин Абхазии и россиянка, отдыхавшая в республике, доставлены в Агудзерский госпиталь", - говорится в сообщении.
 
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