https://ria.ru/20220813/dtp-1809428997.html
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП - РИА Новости, 13.08.2022
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП
Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:50
2022-08-13T21:50
2022-08-13T21:50
абхазия
в мире
происшествия
туризм
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СУХУМ, 13 авг - РИА Новости. Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба МЧС республики.Автомобили Nissan и Chevrolet столкнулись в восточной части Абхазии в районе села Кындыг."Двое пострадавших – гражданин Абхазии и россиянка, отдыхавшая в республике, доставлены в Агудзерский госпиталь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220531/dtp-1792061737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, происшествия, туризм
Абхазия, В мире, Происшествия, Туризм
В Абхазии российская туристка пострадала в ДТП
Отдыхавшая в Абхазии россиянка пострадала в столкновении двух машин в районе села Кындыг