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В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.08.2022
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:04
2022-08-13T17:04
2022-08-13T17:04
происшествия
авто
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС."Автомобиль Hyundai Solaris врезался в Камаз, груженный металлической арматурой. В результате погибли два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши".
https://ria.ru/20220530/vystrel-1791882109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика ингушетия
Происшествия, Авто, Республика Ингушетия
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие
При столкновении легковушки с грузовиком в Ингушетии погибли два человека