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В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.08.2022
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В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.08.2022
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:04
2022-08-13T17:04
происшествия
авто
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС."Автомобиль Hyundai Solaris врезался в Камаз, груженный металлической арматурой. В результате погибли два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши".
https://ria.ru/20220530/vystrel-1791882109.html
республика ингушетия
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происшествия, авто, республика ингушетия
Происшествия, Авто, Республика Ингушетия
17:04 13.08.2022
 
В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие

При столкновении легковушки с грузовиком в Ингушетии погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС.
"Автомобиль Hyundai Solaris врезался в Камаз, груженный металлической арматурой. В результате погибли два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши".
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