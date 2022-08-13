https://ria.ru/20220813/dtp-1809389633.html

В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие

В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.08.2022

В Ингушетии столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:04

2022-08-13T17:04

2022-08-13T17:04

происшествия

авто

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает республиканское МЧС."Автомобиль Hyundai Solaris врезался в Камаз, груженный металлической арматурой. В результате погибли два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши".

https://ria.ru/20220530/vystrel-1791882109.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика ингушетия