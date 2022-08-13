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В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек - РИА Новости, 13.08.2022
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В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек - РИА Новости, 13.08.2022
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:42
2022-08-13T09:42
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая медицинская помощь округа."Полиция и пожарные Арлингтона расследуют аварию с автомобилем, врезавшимся в здание… В результате ДТП возник пожар, который был потушен… Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо (из них - ред.) – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещенном на странице пожарной службы и скорой медицинской помощи округа в Twitter.Телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.
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в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
09:42 13.08.2022
 
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек

В пригороде Вашингтона автомобиль врезался в паб, пострадали по меньшей мере 14 человек

© Getty Images/J Pat CarterПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США
© Getty Images/J Pat Carter
Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая медицинская помощь округа.
"Полиция и пожарные Арлингтона расследуют аварию с автомобилем, врезавшимся в здание… В результате ДТП возник пожар, который был потушен… Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо (из них - ред.) – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещенном на странице пожарной службы и скорой медицинской помощи округа в Twitter.
Телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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