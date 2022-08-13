https://ria.ru/20220813/dtp-1809338189.html

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек - РИА Новости, 13.08.2022

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек

Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:42

2022-08-13T09:42

2022-08-13T09:42

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая медицинская помощь округа."Полиция и пожарные Арлингтона расследуют аварию с автомобилем, врезавшимся в здание… В результате ДТП возник пожар, который был потушен… Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо (из них - ред.) – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещенном на странице пожарной службы и скорой медицинской помощи округа в Twitter.Телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.

https://ria.ru/20220813/bolezn-1809324881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, вашингтон (город)