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В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек - РИА Новости, 13.08.2022
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:42
2022-08-13T09:42
2022-08-13T09:42
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в паб в округе Арлингтон в пригороде столицы США Вашингтона, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает пожарная служба и скорая медицинская помощь округа."Полиция и пожарные Арлингтона расследуют аварию с автомобилем, врезавшимся в здание… В результате ДТП возник пожар, который был потушен… Восемь пациентов доставлены в местные больницы, четверо (из них - ред.) – в критическом состоянии… шесть пациентов получили помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещенном на странице пожарной службы и скорой медицинской помощи округа в Twitter.Телеканал NBC отмечает, что автомобиль врезался в ирландский паб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
В пригороде Вашингтона автомобиль врезался в паб, пострадали по меньшей мере 14 человек