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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/donetsk-1809421203.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T20:23
2022-08-13T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя... При обстреле Донецка по улице Чапаева ранение получил мужчина 1962 года рождения. Доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809370834.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
20:23 13.08.2022 (обновлено: 20:24 13.08.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

В ДНР сообщили о пострадавшем мирном жителе из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя... При обстреле Донецка по улице Чапаева ранение получил мужчина 1962 года рождения. Доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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