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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:23

2022-08-13T20:23

2022-08-13T20:24

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя... При обстреле Донецка по улице Чапаева ранение получил мужчина 1962 года рождения. Доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809370834.html

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс