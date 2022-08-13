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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T20:23
2022-08-13T20:23
2022-08-13T20:24
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донбасс
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя... При обстреле Донецка по улице Чапаева ранение получил мужчина 1962 года рождения. Доставлен в городскую больницу №24", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
20:23 13.08.2022 (обновлено: 20:24 13.08.2022)
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
В ДНР сообщили о пострадавшем мирном жителе из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ