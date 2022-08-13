https://ria.ru/20220813/donetsk-1809392847.html

В Донецке из-за мины "Лепесток" пострадал мирный житель

В Донецке из-за мины "Лепесток" пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2022

В Донецке из-за мины "Лепесток" пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:19

2022-08-13T17:19

2022-08-13T17:19

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донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В Кировском районе Донецка ранен мирный житель. По улице Красная Заря мужчина 1976 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220813/donbass-1809362458.html

https://ria.ru/20220811/lepestok-1808938267.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон