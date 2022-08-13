В Донецке из-за мины "Лепесток" пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В Кировском районе Донецка ранен мирный житель. По улице Красная Заря мужчина 1976 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.