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Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/donetsk-1809352919.html
Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское
Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское - РИА Новости, 13.08.2022
Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское
Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:50
2022-08-13T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По улице Заднепровской ранен мирный житель 1974 года рождения... Украинские боевики с позиций в Нетайлово нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району города. В результате обстрела ранение получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации&nbsp; режима прекращения огня ранее в субботу сообщало о многократных обстрелах Куйбышевского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
11:50 13.08.2022
 
Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское

Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По улице Заднепровской ранен мирный житель 1974 года рождения... Украинские боевики с позиций в Нетайлово нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району города. В результате обстрела ранение получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 06:21Специальная военная операция на Украине
Захарова раскритиковала позицию Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации  режима прекращения огня ранее в субботу сообщало о многократных обстрелах Куйбышевского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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