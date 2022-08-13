https://ria.ru/20220813/donetsk-1809352919.html

Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское

Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское - РИА Новости, 13.08.2022

Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка и села Старомайорское

Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:50

2022-08-13T11:50

2022-08-13T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По улице Заднепровской ранен мирный житель 1974 года рождения... Украинские боевики с позиций в Нетайлово нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району города. В результате обстрела ранение получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в субботу сообщало о многократных обстрелах Куйбышевского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика