Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также зафиксированы обстрелы поселков Байрак - выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и Железная Балка - выпущено пять мин калибром 120 миллиметров в 11.00 и 11.20 соответственно.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.