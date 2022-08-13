https://ria.ru/20220813/donbass-1809359373.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:41

2022-08-13T12:41

2022-08-13T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также зафиксированы обстрелы поселков Байрак - выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и Железная Балка - выпущено пять мин калибром 120 миллиметров в 11.00 и 11.20 соответственно.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220813/obstrely-1809335819.html

https://ria.ru/20220813/donetsk-1809352919.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато