https://ria.ru/20220813/dokumenty-1809315796.html

СМИ сообщили о найденных при обыске в имении Трампа документах

СМИ сообщили о найденных при обыске в имении Трампа документах - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ сообщили о найденных при обыске в имении Трампа документах

Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает WSJ со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T01:31

2022-08-13T01:31

2022-08-13T01:33

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сша

флорида

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает WSJ со ссылкой на опись предметов.Сотрудники ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" документов и три — "конфиденциальных". Кроме того, агенты вывезли около 20 коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи.Об обысках в имении Трамп сообщил вечером в понедельник. Бывший президент указал, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста США Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Обнародование ордераНакануне суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, документ утвердили днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из материалов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".Как сообщила газета Politico со ссылкой на ордер, ФБР проводит расследование в отношении Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, что потенциально может обернуться тюремным сроком.В одном из приложений к ордеру на обыск в имении Трампа во Флориде говорится, что в его распоряжении находились документы с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – прим. ред.), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".Комментарии ТрампаБывший американский президент, комментируя обыски, заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во Флориде, поскольку все было рассекречено, и он готов был отдать их добровольно."Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости "изымать" что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.По словам экс-главы государства, ФБР следовало "лишь попросить" Трампа отдать им эти документы.

https://ria.ru/20220813/impichment-1809314342.html

https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html

https://ria.ru/20220812/tramp-1809042869.html

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в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп