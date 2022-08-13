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При обстрелах ДНР со стороны украинских войск за сутки погибли пять человек

При обстрелах ДНР со стороны украинских войск за сутки погибли пять человек - РИА Новости, 13.08.2022

При обстрелах ДНР со стороны украинских войск за сутки погибли пять человек

Пять человек погибли, 15 ранены за субботу в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:46

2022-08-13T20:46

2022-08-13T20:46

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, 15 ранены за субботу в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 августа 2022 года составило 20 человек (5 погибли, 15 ранены)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220812/aydar-1809129322.html

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины