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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:53

2022-08-13T13:53

2022-08-13T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

гольмовский

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 11.30 Старомихайловку обстреляли восемью минами, в 12.20 в сторону Зайцево (южное) было выпущено семь мин. В 12.45 Гольмовский был обстрелян снарядами, а Байрак - восемью минами. Восемь мин выпустили в сторону Новобахмутовки в 12.50.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/peski-1809361805.html

зайцево

гольмовский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, зайцево, гольмовский, днр, ситуация в днр и лнр