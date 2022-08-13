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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/dnr-1809367897.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:53
2022-08-13T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
гольмовский
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 11.30 Старомихайловку обстреляли восемью минами, в 12.20 в сторону Зайцево (южное) было выпущено семь мин. В 12.45 Гольмовский был обстрелян снарядами, а Байрак - восемью минами. Восемь мин выпустили в сторону Новобахмутовки в 12.50.
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в мире, зайцево, гольмовский, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Гольмовский, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:53 13.08.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР минами 120 мм

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 11.30 Старомихайловку обстреляли восемью минами, в 12.20 в сторону Зайцево (южное) было выпущено семь мин. В 12.45 Гольмовский был обстрелян снарядами, а Байрак - восемью минами. Восемь мин выпустили в сторону Новобахмутовки в 12.50.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГольмовскийДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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