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Украинские войска обстреляли крупные города ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/dnr-1809345911.html
Украинские войска обстреляли крупные города ДНР
Украинские войска обстреляли крупные города ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли крупные города ДНР
Украинские войска в течение часа обстреляли ряд крупных городов ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку, выпущен 31 снаряд калибров 152 и 155 миллиметра,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:31
2022-08-13T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
макеевка
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в течение часа обстреляли ряд крупных городов ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку, выпущен 31 снаряд калибров 152 и 155 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.10 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.30 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Клещеевка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также зафиксированы обстрелы с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огонь попали Донецк в 9.55 (10 снарядов), Еленовка в 9.10 (пять снарядов) и Макеевка в 9.30 (шесть снарядов).
https://ria.ru/20220813/zaytsevo-1809325483.html
горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Макеевка
10:31 13.08.2022
 
Украинские войска обстреляли крупные города ДНР

Украинские войска обстреляли крупные города ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в течение часа обстреляли ряд крупных городов ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку, выпущен 31 снаряд калибров 152 и 155 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.10 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.30 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Клещеевка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
Вчера, 07:28Специальная военная операция на Украине
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Также зафиксированы обстрелы с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огонь попали Донецк в 9.55 (10 снарядов), Еленовка в 9.10 (пять снарядов) и Макеевка в 9.30 (шесть снарядов).
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Макеевка
 
 
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