https://ria.ru/20220813/dnr-1809345911.html

Украинские войска обстреляли крупные города ДНР

Украинские войска обстреляли крупные города ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли крупные города ДНР

Украинские войска в течение часа обстреляли ряд крупных городов ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку, выпущен 31 снаряд калибров 152 и 155 миллиметра,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:31

2022-08-13T10:31

2022-08-13T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

макеевка

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в течение часа обстреляли ряд крупных городов ДНР, в том числе Горловку, Донецк и Макеевку, выпущен 31 снаряд калибров 152 и 155 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.10 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.30 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Клещеевка – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также зафиксированы обстрелы с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огонь попали Донецк в 9.55 (10 снарядов), Еленовка в 9.10 (пять снарядов) и Макеевка в 9.30 (шесть снарядов).

https://ria.ru/20220813/zaytsevo-1809325483.html

горловка

донецк (днр)

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), макеевка