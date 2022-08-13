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Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/dnr-1809334871.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:13
2022-08-13T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Обстрел вели из артиллерийских орудий, минометов и РСЗО "Град". Всего выпущено 348 единиц разных боеприпасов. По данным штаба территориальной обороны, за сутки три человека погибли, 11 пострадали.Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaytsevo-1809328829.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Горловка
09:13 13.08.2022 (обновлено: 12:09 13.08.2022)
 
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР, выпустив 333 единицы боеприпасов

© Фото : @kulemzin_donetsk /TelegramПоследствия ночного обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия ночного обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : @kulemzin_donetsk /Telegram
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 08:26В мире
В ДНР сообщили об обстреле поселка Зайцево
Обстрел вели из артиллерийских орудий, минометов и РСЗО "Град". Всего выпущено 348 единиц разных боеприпасов.
По данным штаба территориальной обороны, за сутки три человека погибли, 11 пострадали.
Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаГорловка
 
 
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