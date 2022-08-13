https://ria.ru/20220813/dnr-1809334871.html

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:13

2022-08-13T09:13

2022-08-13T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Обстрел вели из артиллерийских орудий, минометов и РСЗО "Град". Всего выпущено 348 единиц разных боеприпасов. По данным штаба территориальной обороны, за сутки три человека погибли, 11 пострадали.Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaytsevo-1809328829.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), макеевка, горловка