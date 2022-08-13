https://ria.ru/20220813/dnr-1809334871.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:13
2022-08-13T09:13
2022-08-13T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
горловка
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 333 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Обстрел вели из артиллерийских орудий, минометов и РСЗО "Град". Всего выпущено 348 единиц разных боеприпасов. По данным штаба территориальной обороны, за сутки три человека погибли, 11 пострадали.Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaytsevo-1809328829.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Горловка
09:13 13.08.2022 (обновлено: 12:09 13.08.2022)
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР, выпустив 333 единицы боеприпасов