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Датского министра удивило количество выданных россиянам виз - РИА Новости, 13.08.2022
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Датского министра удивило количество выданных россиянам виз
Датского министра удивило количество выданных россиянам виз - РИА Новости, 13.08.2022
Датского министра удивило количество выданных россиянам виз
Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:27
2022-08-13T19:34
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske.В материале отмечается, что за первые пять месяцев этого года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021-й: 141 против 49. Это следует из отчета иммиграционной службы королевства.Кроме того, министр иммиграции Кааре Дюбвад признался, что не ожидал такого изменения статистики по выдаче виз."Это определенно удивительно", — прокомментировал ситуацию чиновник. Он допустил, что причиной роста может быть снятие Данией коронавирусных ограничений.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/vizy-1809225199.html
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в мире, дания, эстония, россия, украина
В мире, Дания, Эстония, Россия, Украина
18:27 13.08.2022 (обновлено: 19:34 13.08.2022)
 
Датского министра удивило количество выданных россиянам виз

Министр иммиграции Дании Дюбвад удивился количеству выданных россиянам виз

CC0 / ExplorerBob / Копенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
CC0 / ExplorerBob /
Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske.
В материале отмечается, что за первые пять месяцев этого года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021-й: 141 против 49. Это следует из отчета иммиграционной службы королевства.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности. <…> Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", — сказал Кофод.

Кроме того, министр иммиграции Кааре Дюбвад признался, что не ожидал такого изменения статистики по выдаче виз.
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"Это определенно удивительно", — прокомментировал ситуацию чиновник. Он допустил, что причиной роста может быть снятие Данией коронавирусных ограничений.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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