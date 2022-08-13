https://ria.ru/20220813/daniya-1809401604.html

Датского министра удивило количество выданных россиянам виз

Датского министра удивило количество выданных россиянам виз - РИА Новости, 13.08.2022

Датского министра удивило количество выданных россиянам виз

Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:27

2022-08-13T18:27

2022-08-13T19:34

в мире

дания

эстония

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/99/1525889979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70bbe30f0a1671f024f1188d47e41f8f.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske.В материале отмечается, что за первые пять месяцев этого года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021-й: 141 против 49. Это следует из отчета иммиграционной службы королевства.Кроме того, министр иммиграции Кааре Дюбвад признался, что не ожидал такого изменения статистики по выдаче виз."Это определенно удивительно", — прокомментировал ситуацию чиновник. Он допустил, что причиной роста может быть снятие Данией коронавирусных ограничений.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/vizy-1809225199.html

https://ria.ru/20220813/vizy-1809387386.html

дания

эстония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, эстония, россия, украина