18:27 13.08.2022 (обновлено: 19:34 13.08.2022)
Датского министра удивило количество выданных россиянам виз
Министр иммиграции Дании Дюбвад удивился количеству выданных россиянам виз
CC0 / ExplorerBob /
Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дания может рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. Об этом пишет газета Berlingske.
В материале отмечается, что за первые пять месяцев этого года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021-й: 141 против 49. Это следует из отчета иммиграционной службы королевства.
"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности. <…> Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", — сказал Кофод.
Кроме того, министр иммиграции Кааре Дюбвад признался, что не ожидал такого изменения статистики по выдаче виз.
"Это определенно удивительно", — прокомментировал ситуацию чиновник. Он допустил, что причиной роста может быть снятие Данией коронавирусных ограничений.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллинна — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.