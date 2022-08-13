Работающим пенсионерам перечислили положенные им бонусы
Эксперт Ногайлиева сообщила о праве работающих пенсионеров на два дня для диспансеризации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российское законодательство предусматривает преференции для работающих пенсионеров. Об этом рассказала агентству “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Работающие пенсионеры – это те, кто одновременно работает и получает пенсию Они имеют право, согласно ст. 128 Трудового кодекса, на отпуск без сохранения заработной платы длительностью от 14 до 60 дней. Если такой пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки. При этом работник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока это заявление отозвать. Работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
Ногайлиева подчеркнула, что Налоговый кодекс РФ позволяет работающему пенсионеру получить имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости. Также с 1 августа индексация пенсий работающим пенсионерам будет произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров, отметила эксперт.