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Боевики "Правого сектора"* заняли школу в городе Гуты в Харьковской области

Боевики "Правого сектора"* заняли школу в городе Гуты в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2022

Боевики "Правого сектора"* заняли школу в городе Гуты в Харьковской области

Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в общежитии лицея в ДНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:37

2022-08-13T21:37

2022-08-13T21:37

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в общежитии лицея в ДНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в городе Гуты в Харьковской области в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона "Правый сектор"*, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено."В Николаеве на территории детского сада № 117 (ул. Шоссейная) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом жители близлежащих домов в безопасные места не эвакуированы", - добавил Мизинцев.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

николаев (украина)

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