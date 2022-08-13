https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html

Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*

Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ* - РИА Новости, 13.08.2022

Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*

Объединенное оперативное командование силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков террористической организации... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:34

2022-08-13T19:34

2022-08-13T19:36

в мире

ирак

найнава (мухафаза)

сирия

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ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Объединенное оперативное командование силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков террористической организации "Исламское государство"* с иракским гражданством, говорится в сообщении информационной службы силовых структур Ирака.В пятницу, по сообщению информационного агентства Shafaq, около 150 семей членов ИГ* из 620 человек, в основном женщины и дети, прибыли в провинцию Найнава на севере Ирака из сирийского лагеря Аль-Холь. Иракское правительство с прошлого года начало перемещение содержащихся в лагере в сирийской пустыне членов семей подозреваемых в связях с ИГ* иракцев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220805/siriya-1807498839.html

ирак

найнава (мухафаза)

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в мире, ирак, найнава (мухафаза), сирия