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Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ* - РИА Новости, 13.08.2022
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Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*
Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ* - РИА Новости, 13.08.2022
Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*
Объединенное оперативное командование силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков террористической организации... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:34
2022-08-13T19:36
в мире
ирак
найнава (мухафаза)
сирия
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ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Объединенное оперативное командование силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков террористической организации "Исламское государство"* с иракским гражданством, говорится в сообщении информационной службы силовых структур Ирака.В пятницу, по сообщению информационного агентства Shafaq, около 150 семей членов ИГ* из 620 человек, в основном женщины и дети, прибыли в провинцию Найнава на севере Ирака из сирийского лагеря Аль-Холь. Иракское правительство с прошлого года начало перемещение содержащихся в лагере в сирийской пустыне членов семей подозреваемых в связях с ИГ* иракцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, ирак, найнава (мухафаза), сирия
В мире, Ирак, Найнава (мухафаза), Сирия
19:34 13.08.2022 (обновлено: 19:36 13.08.2022)
 
Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*

Дамаск передал Багдаду пятьдесят задержанных боевиков ИГ с иракским гражданством

© SANAСирийский военный
Сирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Объединенное оперативное командование силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков террористической организации "Исламское государство"* с иракским гражданством, говорится в сообщении информационной службы силовых структур Ирака.
"Передача террористов происходила через пограничный переход Рабиа на границе с Сирией, Федеральное агентство разведки и расследований министерства внутренних дел приняло их с целью завершения необходимых процедур против них", - отмечается в сообщении.
В пятницу, по сообщению информационного агентства Shafaq, около 150 семей членов ИГ* из 620 человек, в основном женщины и дети, прибыли в провинцию Найнава на севере Ирака из сирийского лагеря Аль-Холь. Иракское правительство с прошлого года начало перемещение содержащихся в лагере в сирийской пустыне членов семей подозреваемых в связях с ИГ* иракцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреИракНайнава (мухафаза)Сирия
 
 
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