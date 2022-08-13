https://ria.ru/20220813/belorussiya-1809413962.html

Минск предупредил о последствиях конфискации его собственности на Западе

Минск предупредил о последствиях конфискации его собственности на Западе - РИА Новости, 13.08.2022

Минск предупредил о последствиях конфискации его собственности на Западе

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что если на Западе будет проводиться конфискация и национализация белорусской собственности, то Минск ответит... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:34

2022-08-13T19:34

2022-08-13T20:04

минск

белоруссия

в мире

евросоюз

роман головченко

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что если на Западе будет проводиться конфискация и национализация белорусской собственности, то Минск ответит зеркально.При этом он заметил, что со стороны западных политиков "есть угрозы, заявления о планах по национализации, но пока в странах ЕС нет прецедентов по прямой конфискации или изъятию белорусского имущества". "Мы, соответственно, пока тоже таких мер не принимаем", - сказал глава белорусского правительства.Как пояснил премьер Белоруссии, со стороны стран ЕС по отношению к белорусским предприятиям "есть давление, ухудшение условий хозяйствования, запрет или ограничение возможностей проводить платежи". "Для санаториев - ограничение принимать белорусских граждан в силу визовых ограничений. Для калийного терминала - невозможность захода для отправки товара. Синхронность (ответных действий - ред.) подразумевает, что мы принимаем соответствующие меры", - сказал Головченко.В качестве примера ответных мер правительства Белоруссии Головченко напомнил о том, что определен достаточно обширный перечень компаний - резидентов Беларуси, долями в которых обладают резиденты из недружественных стран. "Мы наложили запрет на отчуждение этих долей. Хочешь работать в Беларуси - пожалуйста, работай, никаких препятствий не будет. Но если собрался бросить все здесь, убежать и увезти деньги - извините. Пока такое отношение к нам, точно такие же меры будем принимать и здесь", - заявил премьер-министр.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799814530.html

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, белоруссия, в мире, евросоюз, роман головченко