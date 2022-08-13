https://ria.ru/20220813/belgorod-1809374028.html

Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса

Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022

Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, разбирая найденный боеприпас, и поставил... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:57

2022-08-13T14:57

2022-08-13T14:57

происшествия

белгородская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, разбирая найденный боеприпас, и поставил чиновникам задачу провести разъяснительные беседы с родителями и детьми.Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки - ребенок нашел боеприпас и пытался разобрать его, рассказал ранее глава области."Поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. И всегда в первую очередь звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Гладков рассказал, что подростка сейчас транспортируют в Москву на лечение. "Верю, что он справится со всеми испытаниями. Вся Белгородская область за него переживает и желает скорейшего выздоровления. Обязательно будем помогать и ему, и семье", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)