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Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022
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Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса
Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022
Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, разбирая найденный боеприпас, и поставил... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:57
2022-08-13T14:57
происшествия
белгородская область
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, разбирая найденный боеприпас, и поставил чиновникам задачу провести разъяснительные беседы с родителями и детьми.Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки - ребенок нашел боеприпас и пытался разобрать его, рассказал ранее глава области."Поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. И всегда в первую очередь звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Гладков рассказал, что подростка сейчас транспортируют в Москву на лечение. "Верю, что он справится со всеми испытаниями. Вся Белгородская область за него переживает и желает скорейшего выздоровления. Обязательно будем помогать и ему, и семье", - написал губернатор.
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происшествия, белгородская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:57 13.08.2022
 
Белгородский глава встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса

Белгородский глава Гладков встретился с семьей ребенка, пострадавшего от боеприпаса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Вячеслав Гладков
 Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, разбирая найденный боеприпас, и поставил чиновникам задачу провести разъяснительные беседы с родителями и детьми.
Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки - ребенок нашел боеприпас и пытался разобрать его, рассказал ранее глава области.
"Поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. И всегда в первую очередь звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков рассказал, что подростка сейчас транспортируют в Москву на лечение. "Верю, что он справится со всеми испытаниями. Вся Белгородская область за него переживает и желает скорейшего выздоровления. Обязательно будем помогать и ему, и семье", - написал губернатор.
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