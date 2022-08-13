https://ria.ru/20220813/bayden-1809436407.html

Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке

Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 13.08.2022

Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T23:07

2022-08-13T23:07

2022-08-13T23:32

в мире

нью-йорк (город)

джо байден

сша

салман рушди

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.Рушди, по словам Байдена, отстаивает своим творчеством универсальные ценности - правду, смелость, сопротивление.На Рушди напали 12 августа во время общения с читателями, злоумышленник нанес ему множественные ранения. Писателя после нападения подключили к искусственной вентиляции легких, он не может говорить, у него повреждена печень, есть риск того, что он потеряет глаз. Нападавший арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220813/rouling-1809422492.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), джо байден, сша, салман рушди