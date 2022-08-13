23:07 13.08.2022 (обновлено: 23:32 13.08.2022)
Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке
Президент США Байден выразил соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
"(Первая леди) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.
Рушди, по словам Байдена, отстаивает своим творчеством универсальные ценности - правду, смелость, сопротивление.
На Рушди напали 12 августа во время общения с читателями, злоумышленник нанес ему множественные ранения. Писателя после нападения подключили к искусственной вентиляции легких, он не может говорить, у него повреждена печень, есть риск того, что он потеряет глаз. Нападавший арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.
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