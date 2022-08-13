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Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 13.08.2022
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Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке
Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 13.08.2022
Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T23:07
2022-08-13T23:32
в мире
нью-йорк (город)
джо байден
сша
салман рушди
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.Рушди, по словам Байдена, отстаивает своим творчеством универсальные ценности - правду, смелость, сопротивление.На Рушди напали 12 августа во время общения с читателями, злоумышленник нанес ему множественные ранения. Писателя после нападения подключили к искусственной вентиляции легких, он не может говорить, у него повреждена печень, есть риск того, что он потеряет глаз. Нападавший арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.
https://ria.ru/20220813/rouling-1809422492.html
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в мире, нью-йорк (город), джо байден, сша, салман рушди
В мире, Нью-Йорк (город), Джо Байден, США, Салман Рушди
23:07 13.08.2022 (обновлено: 23:32 13.08.2022)
 
Байден заявил, что шокирован атакой на писателя Рушди в Нью-Йорке

Президент США Байден выразил соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
"(Первая леди) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.
Рушди, по словам Байдена, отстаивает своим творчеством универсальные ценности - правду, смелость, сопротивление.
На Рушди напали 12 августа во время общения с читателями, злоумышленник нанес ему множественные ранения. Писателя после нападения подключили к искусственной вентиляции легких, он не может говорить, у него повреждена печень, есть риск того, что он потеряет глаз. Нападавший арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.
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В миреНью-Йорк (город)Джо БайденСШАСалман Рушди
 
 
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