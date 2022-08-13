https://ria.ru/20220813/bankomat-1809313720.html
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги - РИА Новости, 13.08.2022
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги
Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T01:16
2022-08-13T01:16
2022-08-13T01:16
технологии
банкоматы
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Прайму", что делать в таком случае.По словам эксперта, причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся. Далее эксперт советует сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата, или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем, по словам Дайнеко, клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, банкоматы
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги
Эксперт Минфина Дайнеко посоветовала звонить на горячую линию при неисправности банкомата
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.
Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала
"Прайму", что делать в таком случае.
По словам эксперта, причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся.
"Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно - проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке", - проинструктировала Дайнеко.
Далее эксперт советует сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата, или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем, по словам Дайнеко, клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.