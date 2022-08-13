https://ria.ru/20220813/bankomat-1809313720.html

Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги

Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги - РИА Новости, 13.08.2022

Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги

Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T01:16

2022-08-13T01:16

2022-08-13T01:16

технологии

банкоматы

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Прайму", что делать в таком случае.По словам эксперта, причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся. Далее эксперт советует сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата, или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем, по словам Дайнеко, клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.

https://ria.ru/20220801/karty-1806010704.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, банкоматы