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Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги - РИА Новости, 13.08.2022
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Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги - РИА Новости, 13.08.2022
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги
Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T01:16
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технологии
банкоматы
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Прайму", что делать в таком случае.По словам эксперта, причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся. Далее эксперт советует сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата, или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем, по словам Дайнеко, клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.
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технологии, банкоматы
Технологии, Банкоматы
01:16 13.08.2022
 
Эксперт объяснила, что делать, если банкомат "съел" деньги

Эксперт Минфина Дайнеко посоветовала звонить на горячую линию при неисправности банкомата

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Прайму", что делать в таком случае.
По словам эксперта, причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать – если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся.
"Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно - проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке", - проинструктировала Дайнеко.
Далее эксперт советует сообщить о ситуации по телефону горячей линии, не отходя от банкомата, или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем, по словам Дайнеко, клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.
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