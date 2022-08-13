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Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих - РИА Новости, 13.08.2022
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Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих
Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих - РИА Новости, 13.08.2022
Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в автопробеге по горным районам республики в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:12
2022-08-13T15:12
владимир путин
украина
россия
донбасс
общество
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НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в автопробеге по горным районам республики в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине."В пятницу в честь Международного дня молодежи состоялся туристический Z-автопробег. Он стартовал в Тырныаузе, далее через перевалы Джаурген и Шаукан к Джылы-Су. Маршрут преодолели вместе с представителями нашей активной молодежи и волонтерами образовательного проекта "Школа безопасности", а также ребятами из разных регионов России", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он добавил, что центральным событием автопробега стала акция в поддержку военнослужащих, которые сейчас выполняют свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220428/avtoprobeg-1786030378.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, общество
Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, Общество
15:12 13.08.2022
 
Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих

Глава Кабардино-Балкарии Коков поучаствовал в Z-автопробеге в поддержку российских военных

© Казбек Коко/TelegramТуристический Z-автопробег в Кабардино-Балкарии
Туристический Z-автопробег в Кабардино-Балкарии
© Казбек Коко/Telegram
Туристический Z-автопробег в Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в автопробеге по горным районам республики в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
"В пятницу в честь Международного дня молодежи состоялся туристический Z-автопробег. Он стартовал в Тырныаузе, далее через перевалы Джаурген и Шаукан к Джылы-Су. Маршрут преодолели вместе с представителями нашей активной молодежи и волонтерами образовательного проекта "Школа безопасности", а также ребятами из разных регионов России", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Участники всероссийского автопробега Zа мир без нацизма - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 20:28Республика Татарстан
В Татарстане встретили автопробег "Zа мир без нацизма!"
Он добавил, что центральным событием автопробега стала акция в поддержку военнослужащих, которые сейчас выполняют свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции.
"Пожелал ребятам светлых помыслов и высоких общих идей, реализация которых объединяла бы всех независимо от национальности или вероисповедания, а главное - дарила настоящих друзей", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Михаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов ZA мир без нацизма! в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:23Хабаровский край
Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"
 
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