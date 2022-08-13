Глава КБР поучаствовал в автопробеге в поддержку российских военнослужащих
Глава Кабардино-Балкарии Коков поучаствовал в Z-автопробеге в поддержку российских военных
Туристический Z-автопробег в Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в автопробеге по горным районам республики в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
"В пятницу в честь Международного дня молодежи состоялся туристический Z-автопробег. Он стартовал в Тырныаузе, далее через перевалы Джаурген и Шаукан к Джылы-Су. Маршрут преодолели вместе с представителями нашей активной молодежи и волонтерами образовательного проекта "Школа безопасности", а также ребятами из разных регионов России", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что центральным событием автопробега стала акция в поддержку военнослужащих, которые сейчас выполняют свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции.
"Пожелал ребятам светлых помыслов и высоких общих идей, реализация которых объединяла бы всех независимо от национальности или вероисповедания, а главное - дарила настоящих друзей", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".