https://ria.ru/20220813/avariya-1809347122.html
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок - РИА Новости, 13.08.2022
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок
Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:50
2022-08-13T10:50
2022-08-13T10:50
происшествия
гибдд мвд рф
авто
свердловская область
екатеринбург
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru.Инцидент произошел около полуночи на городской Кольцевой автодороге. Уточняется, что одна из машин в начале заезда ушла в занос, а водитель не смог справиться с управлением. В результате автомобилист врезался в людей, стоящих у обочины. По данным ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.Как утверждают местные жители, нелегальные гонки в этой части города проводят часто. Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили, что заниматься дрифтом разрешено только на специальных площадках.
https://ria.ru/20220813/dtp-1809338189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибдд мвд рф, авто, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Авто, Свердловская область, Екатеринбург
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу зрителей во время ночных гонок