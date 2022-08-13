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В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок - РИА Новости, 13.08.2022
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В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок - РИА Новости, 13.08.2022
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок
Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:50
2022-08-13T10:50
происшествия
гибдд мвд рф
авто
свердловская область
екатеринбург
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru.Инцидент произошел около полуночи на городской Кольцевой автодороге. Уточняется, что одна из машин в начале заезда ушла в занос, а водитель не смог справиться с управлением. В результате автомобилист врезался в людей, стоящих у обочины. По данным ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.Как утверждают местные жители, нелегальные гонки в этой части города проводят часто. Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили, что заниматься дрифтом разрешено только на специальных площадках.
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свердловская область
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происшествия, гибдд мвд рф, авто, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Авто, Свердловская область, Екатеринбург
10:50 13.08.2022
 
В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок

В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу зрителей во время ночных гонок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на дороге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru.
Инцидент произошел около полуночи на городской Кольцевой автодороге. Уточняется, что одна из машин в начале заезда ушла в занос, а водитель не смог справиться с управлением. В результате автомобилист врезался в людей, стоящих у обочины. По данным ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.
Как утверждают местные жители, нелегальные гонки в этой части города проводят часто. Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили, что заниматься дрифтом разрешено только на специальных площадках.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФАвтоСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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