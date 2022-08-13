https://ria.ru/20220813/avariya-1809347122.html

В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок

В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок - РИА Новости, 13.08.2022

В Екатеринбурге автомобиль врезался в толпу во время ночных гонок

Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:50

2022-08-13T10:50

2022-08-13T10:50

происшествия

гибдд мвд рф

авто

свердловская область

екатеринбург

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобиль протаранил толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге, сообщил местный портал E1.ru.Инцидент произошел около полуночи на городской Кольцевой автодороге. Уточняется, что одна из машин в начале заезда ушла в занос, а водитель не смог справиться с управлением. В результате автомобилист врезался в людей, стоящих у обочины. По данным ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.Как утверждают местные жители, нелегальные гонки в этой части города проводят часто. Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили, что заниматься дрифтом разрешено только на специальных площадках.

https://ria.ru/20220813/dtp-1809338189.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, гибдд мвд рф, авто, свердловская область, екатеринбург