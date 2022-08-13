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Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным - РИА Новости, 13.08.2022
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Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным
Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным - РИА Новости, 13.08.2022
Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным
Крис Лихт, новый глава самого знаменитого в США (если не в мире) телеканала CNN — изрыгателя истины демократов, пришел в Конгресс со слезной просьбой к тамошним РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:07
авторы
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Крис Лихт, новый глава самого знаменитого в США (если не в мире) телеканала CNN — изрыгателя истины демократов, пришел в Конгресс со слезной просьбой к тамошним республиканцам: приходите и выступайте в нашем эфире…Это что за чудо? Но чудо на самом-то деле в другом. Оказывается, человек, о котором идет речь, пытается таким образом спасти CNN. В начале года выяснилось, что канал потерял 90 процентов аудитории. Да здесь даже не чудо, а вернейший признак конца света. Или как минимум конца демократии — в США и среди их союзников.Каких-то 40 с лишним лет назад CNN был недосягаемым образцом телевизионной журналистики. Идея беспрерывного новостного вещания в режиме реального времени и по всему миру казалась гениальной. Лидеры государств получали информацию сначала от CNN, потом из служебных сводок. Война в Ираке (первая из таковых — в 1991 году) транслировалась в прямом эфире, многие прочие войны тоже. Появились пародийные триллеры на эту тему. Например, в романе "Завтра никогда не умирает" Раймонда Бенсона (один из продолжателей бессмертной серии про Джеймса Бонда) описывается канал, который передает новости о кризисе с ядерным оружием на несколько секунд раньше, чем эти новости происходят, потому что владелец канала данный кризис сам организовал. Злой, но комплимент.И вот сейчас — полная гибель богов. Цифра в 90 процентов была зафиксирована в первую неделю января, сравнение идет с такой же неделей года предыдущего: тогда было 5,4 миллиона зрителей. Сейчас средний показатель аудитории, прилипшей в каждый данный момент к экрану, установился на цифре 640 тысяч человек. А раз так, сократилась реклама — впервые за долгий срок годовые доходы от нее находятся ниже одного миллиарда долларов.Начались судороги. Канал слили с WarnerMedia, выдвинули идею открыть свой стриминг-сервис, отменили идею, поменяли руководство, привлекли упомянутого Криса Лихта. И этот человек, наконец, сказал главные слова: пора быть честными и объективными. Для этого и пошел на Капитолийский холм вербовать республиканцев. Канал должен измениться.Вы могли слышать о части этих перемен. Точнее, видеть их. Речь о кратком телесюжете на тему того, как на освобожденные территории Украины с западных украинских земель едут ежедневные караваны автомобилей — якобы по делам, но едущие везут с собой вещи, детей и родных. А обратного потока в кадре почти нет, потому что его нет на самом деле. И да, это сюжет CNN.Еще вчера казалось, что глобальная "империя лжи" непробиваема. Что мы и видели на примере все той же украинской операции. Кто-то где-то изобретает реальность, которая от правды развернута ровно на 180 градусов: Украина героически сопротивляется захватчикам, уничтожающим гражданское население, и идет от победы к победе. Кто это придумывает и где — в Киеве или Вашингтоне — вопрос сложный, но CNN и еще множество его американских и европейских собратьев от этого мифа поначалу не отходили ни на шаг.Это был не единичный случай, а система — и давняя. Именно по CNN вы должны были получать истинные суждения по множеству вопросов — вообще-то по всем вопросам без исключения. О глобальном потеплении, в котором виноват человек, о легитимности того или иного правительства, о феминистках и трансгендерах. Это у них называлось новостями, но каким-то загадочным образом новости такие превращались в круглосуточное промывание мозгов по всему символу веры настоящих демократов и глобалистов. Причем промыванием глобальным.Стена казалась непробиваемой. В том числе потому, что она защищалась цензурой (массовой заглушкой альтернативных взглядов, в частности, иновещания Russia Today). То, что никогда не прозвучало бы по CNN (а именно иное мнение), как бы не существовало.Что же случилось с этой круглосуточной установкой по насаждению правильной позиции? Почему самый матерый и маститый персонаж "империи лжи" потянулся к объективности? Это особый случай (допустим, плохой менеджмент на одном канале) или нечто большее?Конечно, объяснения есть, их даже слишком много, и они приводятся с мстительной яростью республиканцами — теми неправильными американцами, которым CNN давно уже объявил войну. Получается, что в войне этой телеканал слишком хорошо старался. И вот теперь получает: "ну кто бы мог подумать, что самоуверенные и мрачные ведущие, изрыгающие ложь, ненависть, насилие и пропаганду, не будут продаваться как семечки?". Или: "единственный шанс CNN выжить — это восстановить свою репутацию у аудитории, что очень трудно сделать, если аудитория канал больше не смотрит".То есть причины происходящего чисто внутренние. Канал доигрался, уничтожая оппонентов-республиканцев и таща к власти демократов во главе с Джо Байденом — тут республиканцы обиделись, а демократы разочаровались в Байдене и уменьшились числом. Так? Но существуют и более серьезные объяснения происходящему. Такие: есть сферы деятельности, стоящие на доверии публики. Например, это новостные СМИ, медицина (а также наука, правоохранительная деятельность и многое другое). После того, что с Америкой сделали как бы медики — речь идет о "ковидной перезагрузке", — поддержанные вот такими демократическими СМИ, им не на что надеяться.Вот здесь что-то есть. Похоже, что здорово увлеклись два братских и союзных лобби, полагавшие, что когда они вместе, против них нет приема, причем в глобальном масштабе. Тотальная цензура на ключевых информационных ресурсах, в том числе в соцсетях, должна была позволить демократическим санитарам делать с людьми что угодно, по сути, деморализовать и уничтожить целые общества, засадив их в "ковидный концлагерь". Но людям это не понравилось, и, среди прочего, они перестали смотреть CNN.Конечно, это только одна ласточка, весны не гарантирующая. Но она уже пролетела. Вся прочая "империя лжи" не обязательно теряет аудиторию, причем в Европе, в отличие от США, эта самая империя выглядит довольно прочно. Но CNN — слишком известный символ тоталитарных масс-медиа, чтобы его провал остался незамеченным.
https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html
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Дмитрий Косырев
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Авторы
08:00 13.08.2022 (обновлено: 08:07 13.08.2022)
 

Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным

© AFP 2022 / Getty Images/Anna MoneymakerЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Anna Moneymaker
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Крис Лихт, новый глава самого знаменитого в США (если не в мире) телеканала CNN — изрыгателя истины демократов, пришел в Конгресс со слезной просьбой к тамошним республиканцам: приходите и выступайте в нашем эфире…
Это что за чудо? Но чудо на самом-то деле в другом. Оказывается, человек, о котором идет речь, пытается таким образом спасти CNN. В начале года выяснилось, что канал потерял 90 процентов аудитории. Да здесь даже не чудо, а вернейший признак конца света. Или как минимум конца демократии — в США и среди их союзников.
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Каких-то 40 с лишним лет назад CNN был недосягаемым образцом телевизионной журналистики. Идея беспрерывного новостного вещания в режиме реального времени и по всему миру казалась гениальной. Лидеры государств получали информацию сначала от CNN, потом из служебных сводок. Война в Ираке (первая из таковых — в 1991 году) транслировалась в прямом эфире, многие прочие войны тоже. Появились пародийные триллеры на эту тему. Например, в романе "Завтра никогда не умирает" Раймонда Бенсона (один из продолжателей бессмертной серии про Джеймса Бонда) описывается канал, который передает новости о кризисе с ядерным оружием на несколько секунд раньше, чем эти новости происходят, потому что владелец канала данный кризис сам организовал. Злой, но комплимент.
И вот сейчас — полная гибель богов. Цифра в 90 процентов была зафиксирована в первую неделю января, сравнение идет с такой же неделей года предыдущего: тогда было 5,4 миллиона зрителей. Сейчас средний показатель аудитории, прилипшей в каждый данный момент к экрану, установился на цифре 640 тысяч человек. А раз так, сократилась реклама — впервые за долгий срок годовые доходы от нее находятся ниже одного миллиарда долларов.
Начались судороги. Канал слили с WarnerMedia, выдвинули идею открыть свой стриминг-сервис, отменили идею, поменяли руководство, привлекли упомянутого Криса Лихта. И этот человек, наконец, сказал главные слова: пора быть честными и объективными. Для этого и пошел на Капитолийский холм вербовать республиканцев. Канал должен измениться.
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Вы могли слышать о части этих перемен. Точнее, видеть их. Речь о кратком телесюжете на тему того, как на освобожденные территории Украины с западных украинских земель едут ежедневные караваны автомобилей — якобы по делам, но едущие везут с собой вещи, детей и родных. А обратного потока в кадре почти нет, потому что его нет на самом деле. И да, это сюжет CNN.
Еще вчера казалось, что глобальная "империя лжи" непробиваема. Что мы и видели на примере все той же украинской операции. Кто-то где-то изобретает реальность, которая от правды развернута ровно на 180 градусов: Украина героически сопротивляется захватчикам, уничтожающим гражданское население, и идет от победы к победе. Кто это придумывает и где — в Киеве или Вашингтоне — вопрос сложный, но CNN и еще множество его американских и европейских собратьев от этого мифа поначалу не отходили ни на шаг.
Это был не единичный случай, а система — и давняя. Именно по CNN вы должны были получать истинные суждения по множеству вопросов — вообще-то по всем вопросам без исключения. О глобальном потеплении, в котором виноват человек, о легитимности того или иного правительства, о феминистках и трансгендерах. Это у них называлось новостями, но каким-то загадочным образом новости такие превращались в круглосуточное промывание мозгов по всему символу веры настоящих демократов и глобалистов. Причем промыванием глобальным.
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Стена казалась непробиваемой. В том числе потому, что она защищалась цензурой (массовой заглушкой альтернативных взглядов, в частности, иновещания Russia Today). То, что никогда не прозвучало бы по CNN (а именно иное мнение), как бы не существовало.
Что же случилось с этой круглосуточной установкой по насаждению правильной позиции? Почему самый матерый и маститый персонаж "империи лжи" потянулся к объективности? Это особый случай (допустим, плохой менеджмент на одном канале) или нечто большее?
Конечно, объяснения есть, их даже слишком много, и они приводятся с мстительной яростью республиканцами — теми неправильными американцами, которым CNN давно уже объявил войну. Получается, что в войне этой телеканал слишком хорошо старался. И вот теперь получает: "ну кто бы мог подумать, что самоуверенные и мрачные ведущие, изрыгающие ложь, ненависть, насилие и пропаганду, не будут продаваться как семечки?". Или: "единственный шанс CNN выжить — это восстановить свою репутацию у аудитории, что очень трудно сделать, если аудитория канал больше не смотрит".
То есть причины происходящего чисто внутренние. Канал доигрался, уничтожая оппонентов-республиканцев и таща к власти демократов во главе с Джо Байденом — тут республиканцы обиделись, а демократы разочаровались в Байдене и уменьшились числом. Так? Но существуют и более серьезные объяснения происходящему. Такие: есть сферы деятельности, стоящие на доверии публики. Например, это новостные СМИ, медицина (а также наука, правоохранительная деятельность и многое другое). После того, что с Америкой сделали как бы медики — речь идет о "ковидной перезагрузке", — поддержанные вот такими демократическими СМИ, им не на что надеяться.
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Вот здесь что-то есть. Похоже, что здорово увлеклись два братских и союзных лобби, полагавшие, что когда они вместе, против них нет приема, причем в глобальном масштабе. Тотальная цензура на ключевых информационных ресурсах, в том числе в соцсетях, должна была позволить демократическим санитарам делать с людьми что угодно, по сути, деморализовать и уничтожить целые общества, засадив их в "ковидный концлагерь". Но людям это не понравилось, и, среди прочего, они перестали смотреть CNN.
Конечно, это только одна ласточка, весны не гарантирующая. Но она уже пролетела. Вся прочая "империя лжи" не обязательно теряет аудиторию, причем в Европе, в отличие от США, эта самая империя выглядит довольно прочно. Но CNN — слишком известный символ тоталитарных масс-медиа, чтобы его провал остался незамеченным.
 
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