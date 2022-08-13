https://ria.ru/20220813/artistka-1809375413.html

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2022

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ

Советская и российская актриса Людмила Хитяева находится в больнице из-за травмы головы, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:05

2022-08-13T15:05

2022-08-13T15:16

культура

людмила хитяева

москва

россия

культура

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Советская и российская актриса Людмила Хитяева находится в больнице из-за травмы головы, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Как уточняет СМИ, артистка оступилась и ударилась, находясь в своем доме в центре Москвы. Она пройдет осмотр в отделении нейрохирургии в одной из больниц.Хитяева родилась 15 августа 1930 года. В 1952-м окончила Горьковское театральное училище. Дебютировала в кино с главной роли в фильме "Екатерина Воронина". Также известна зрителям по таким картинам, как "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Сыны Отечества", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Финист — Ясный сокол".

https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

людмила хитяева, москва, россия, культура