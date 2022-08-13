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Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ
Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ
Советская и российская актриса Людмила Хитяева находится в больнице из-за травмы головы, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:05
2022-08-13T15:05
2022-08-13T15:16
культура
людмила хитяева
москва
россия
культура
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Советская и российская актриса Людмила Хитяева находится в больнице из-за травмы головы, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Как уточняет СМИ, артистка оступилась и ударилась, находясь в своем доме в центре Москвы. Она пройдет осмотр в отделении нейрохирургии в одной из больниц.Хитяева родилась 15 августа 1930 года. В 1952-м окончила Горьковское театральное училище. Дебютировала в кино с главной роли в фильме "Екатерина Воронина". Также известна зрителям по таким картинам, как "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Сыны Отечества", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Финист — Ясный сокол".
https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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людмила хитяева, москва, россия, культура
Культура, Людмила Хитяева, Москва, Россия, Культура
15:05 13.08.2022 (обновлено: 15:16 13.08.2022)
Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу, сообщили СМИ
Народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву госпитализировали с травмой головы