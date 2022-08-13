https://ria.ru/20220813/armi-1809382855.html

В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"

В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022" - РИА Новости, 13.08.2022

В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"

Дом дружбы откроется 15 августа в период проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Алабино, где будут развернуты выставки 17 стран-участниц... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:05

2022-08-13T16:05

2022-08-13T16:05

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дом дружбы откроется 15 августа в период проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Алабино, где будут развернуты выставки 17 стран-участниц международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры", сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках масштабной экспозиции Дома дружбы посетители познакомятся с культурой и бытом стран-участниц конкурса "Армия культуры" и смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах", - сказали в ведомстве.Также там регулярно будут проходить концерты международных военных ансамблей и коллективов Москвы и Московской области.Международный конкурс "Армия культуры" стартовал в субботу. В этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.

https://ria.ru/20220813/armiya-1809377569.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, москва, московская область (подмосковье), общество, форум "армия-2022"