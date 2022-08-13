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В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022" - РИА Новости, 13.08.2022
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В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"
В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022" - РИА Новости, 13.08.2022
В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"
Дом дружбы откроется 15 августа в период проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Алабино, где будут развернуты выставки 17 стран-участниц... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:05
2022-08-13T16:05
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дом дружбы откроется 15 августа в период проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Алабино, где будут развернуты выставки 17 стран-участниц международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры", сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках масштабной экспозиции Дома дружбы посетители познакомятся с культурой и бытом стран-участниц конкурса "Армия культуры" и смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах", - сказали в ведомстве.Также там регулярно будут проходить концерты международных военных ансамблей и коллективов Москвы и Московской области.Международный конкурс "Армия культуры" стартовал в субботу. В этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество, форум "армия-2022"
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Форум "Армия-2022"
16:05 13.08.2022
 
В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"

В Алабино 15 августа откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги участников Международного форума "АРМИЯ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дом дружбы откроется 15 августа в период проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Алабино, где будут развернуты выставки 17 стран-участниц международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В рамках масштабной экспозиции Дома дружбы посетители познакомятся с культурой и бытом стран-участниц конкурса "Армия культуры" и смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах", - сказали в ведомстве.
Также там регулярно будут проходить концерты международных военных ансамблей и коллективов Москвы и Московской области.
Международный конкурс "Армия культуры" стартовал в субботу. В этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.
Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.
Международный форум Армия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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