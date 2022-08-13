https://ria.ru/20220813/armeniya-1809377912.html
Армянская делегация примет участие в форуме "Армия-2022"
Армянская делегация примет участие в форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 13.08.2022
Армянская делегация примет участие в форуме "Армия-2022"
Армянская делегация, возглавляемая министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном, примет участие в запланированных на август в РФ форумах... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:25
2022-08-13T15:25
2022-08-13T15:44
россия
кубинка
калуга
армения
форум "армия-2022"
безопасность
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ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Армянская делегация, возглавляемая министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном, примет участие в запланированных на август в РФ форумах "Армия-2022" и "Цифровая эволюция", сообщается на сайте армянского кабмина."Для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2022" (в Кубинке) и "Цифровая эволюция" (в Калуге) командировать в РФ с 14 по 20 августа делегацию во главе с министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном", - говорится в правительственном распоряжении.В состав делегации включены первый замминистра Геворг Манташян и председатель военно-промышленного комитета министерства высокотехнологической промышленности Артем Меграбян.Мероприятия международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте более чем в 30 субъектах России. На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.Форум "Цифровая эволюция" пройдет в Калуге 18-19 августа. Его заявленная цель – предоставление возможности для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений в области цифровой трансформации отраслей. Миссия форума - стимулировать естественные (эволюционные) цифровые изменения, которые обеспечат быструю адаптацию к новым вызовам и устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы.Мероприятие организовало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Калужской области.
https://ria.ru/20220813/armiya-1809377569.html
https://ria.ru/20220813/rls-1809377415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кубинка, калуга, армения, форум "армия-2022", безопасность
Россия, Кубинка, Калуга, Армения, Форум "Армия-2022", Безопасность
15:25 13.08.2022 (обновлено: 15:44 13.08.2022)
Армянская делегация примет участие в форуме "Армия-2022"
Армянская делегация примет участие форумах "Армия-2022" и "Цифровая эволюция"
ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Армянская делегация, возглавляемая министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном, примет участие в запланированных на август в РФ форумах "Армия-2022" и "Цифровая эволюция", сообщается на сайте армянского кабмина.
"Для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2022" (в Кубинке) и "Цифровая эволюция" (в Калуге) командировать в РФ с 14 по 20 августа делегацию во главе с министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном", - говорится в правительственном распоряжении.
В состав делегации включены первый замминистра Геворг Манташян и председатель военно-промышленного комитета министерства высокотехнологической промышленности Артем Меграбян.
Мероприятия международного военно-технического форума "Армия-2022" пройдут на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также всех военных округах и на Северном флоте более чем в 30 субъектах России. На форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.
Форум "Цифровая эволюция" пройдет в Калуге 18-19 августа. Его заявленная цель – предоставление возможности для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений в области цифровой трансформации отраслей. Миссия форума - стимулировать естественные (эволюционные) цифровые изменения, которые обеспечат быструю адаптацию к новым вызовам и устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы.
Мероприятие организовало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Калужской области.