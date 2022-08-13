18:04 13.08.2022 (обновлено: 20:10 13.08.2022)
Подозреваемого в нападении на писателя Рушди арестовали
Мужчину, покушавшегося на писателя Рушди, арестовали за попытку совершения убийства
© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в институте Чатокуа в Нью-Йорке
© AP Photo / Joshua Goodman
Нападение на Салмана Рушди в институте Чатокуа в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 авг — РИА Новости. Мужчину, напавшего в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, сообщается на сайте полиции штата.
"12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке", — говорится в заявлении.
В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции Юджин Станишевски рассказал на брифинге, что писатель получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот. Агент писателя отмечал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза.
Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что нападавший Хади Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, начальная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.