https://ria.ru/20220813/arest-1809399671.html

Подозреваемого в нападении на писателя Рушди арестовали

Подозреваемого в нападении на писателя Рушди арестовали - РИА Новости, 13.08.2022

Подозреваемого в нападении на писателя Рушди арестовали

Мужчину, напавшего в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:04

2022-08-13T18:04

2022-08-13T20:10

салман рушди

в мире

культура

сша

новости культуры

культура

иран

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809260175_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_aff1333c3e053a2e172849e808ec9050.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 13 авг — РИА Новости. Мужчину, напавшего в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, сообщается на сайте полиции штата."12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке", — говорится в заявлении.В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции Юджин Станишевски рассказал на брифинге, что писатель получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот. Агент писателя отмечал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза.Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что нападавший Хади Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, начальная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220813/napadenie-1809319035.html

https://ria.ru/20220813/rushdi-1809353754.html

сша

иран

нью-йорк (город)

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

салман рушди, в мире, сша, новости культуры, культура, иран, нью-йорк (город), нью-джерси