https://ria.ru/20220813/alpinist-1809388611.html

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист - РИА Новости, 13.08.2022

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:46

2022-08-13T16:46

2022-08-13T16:46

происшествия

эльбрусский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи. По предварительной информации один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела", - говорится в сообщении.Отмечается, что данные погибшего альпиниста пока неизвестны.В работах участвуют восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20220513/alpinist-1788311372.html

https://ria.ru/20220523/elbrus-1790164236.html

эльбрусский район

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)