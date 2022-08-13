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В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист - РИА Новости, 13.08.2022
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В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист - РИА Новости, 13.08.2022
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:46
2022-08-13T16:46
происшествия
эльбрусский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи. По предварительной информации один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела", - говорится в сообщении.Отмечается, что данные погибшего альпиниста пока неизвестны.В работах участвуют восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220513/alpinist-1788311372.html
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эльбрусский район
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происшествия, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрусский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:46 13.08.2022
 
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

На перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погиб альпинист

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи. По предварительной информации один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела", - говорится в сообщении.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:24Туризм
Немецкий альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Отмечается, что данные погибшего альпиниста пока неизвестны.
В работах участвуют восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:31Туризм
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ПроисшествияЭльбрусский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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