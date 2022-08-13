https://ria.ru/20220813/alpinist-1809388611.html
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист - РИА Новости, 13.08.2022
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:46
2022-08-13T16:46
2022-08-13T16:46
происшествия
эльбрусский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуируют его тело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи. По предварительной информации один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела", - говорится в сообщении.Отмечается, что данные погибшего альпиниста пока неизвестны.В работах участвуют восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220513/alpinist-1788311372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрусский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
На перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погиб альпинист