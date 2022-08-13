https://ria.ru/20220813/afganistan-1809358246.html

Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле

Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле - РИА Новости, 13.08.2022

Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле

Талибы (движение "Талибан"*) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:33

2022-08-13T12:33

2022-08-13T16:01

в мире

афганистан

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших, сообщили РИА Новости источники.Демонстрантки вышли на улицу в преддверии 15 августа — даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Женщины митинговали с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220524/zhenschiny-1790505510.html

https://ria.ru/20220507/khidzhab-1787380764.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), талибан, оон