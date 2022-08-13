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Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле - РИА Новости, 13.08.2022
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Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле
Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле - РИА Новости, 13.08.2022
Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле
Талибы (движение "Талибан"*) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:33
2022-08-13T16:01
в мире
афганистан
мохаммад хасан ахунд
кабул (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших, сообщили РИА Новости источники.Демонстрантки вышли на улицу в преддверии 15 августа — даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Женщины митинговали с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220524/zhenschiny-1790505510.html
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афганистан
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в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), талибан, оон
В мире, Афганистан, Мохаммад Хасан Ахунд, Кабул (город), Талибан, ООН
12:33 13.08.2022 (обновлено: 16:01 13.08.2022)
 
Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле

Источник: талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Кабуле, есть пострадавшие

© AFP 2022 / Wakil KohsarТалибы стреляют огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле
Талибы стреляют огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
Талибы стреляют огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших, сообщили РИА Новости источники.
Демонстрантки вышли на улицу в преддверии 15 августа — даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Женщины митинговали с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:39
СБ ООН призвал талибов отказаться от политики притеснения прав женщин
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанМохаммад Хасан АхундКабул (город)ТалибанООН
 
 
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