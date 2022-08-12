https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809199874.html

В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma

В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022

В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обновит инструкции по применению своего препарата "Золгенсма" после гибели двух детей, в том числе в РФ, уточняя, РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:58

2022-08-12T15:58

2022-08-12T16:11

novartis

в мире

происшествия

россия

казахстан

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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обновит инструкции по применению своего препарата "Золгенсма" после гибели двух детей, в том числе в РФ, уточняя, что острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом, заявила в пятницу РИА Новости пресс-служба компании.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма"."Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом и указана на этикетке продукта "Золгенсма". После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности", - сообщила пресс-служба.Компания уточняет, что препарат "Золгенсма" на сегодняшний день использовался для лечения более 2,3 тысячи пациентов по всему миру.

https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

novartis , в мире, происшествия, россия, казахстан