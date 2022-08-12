https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809199874.html
В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma
В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обновит инструкции по применению своего препарата "Золгенсма" после гибели двух детей, в том числе в РФ, уточняя, РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:58
2022-08-12T15:58
2022-08-12T16:11
novartis
в мире
происшествия
россия
казахстан
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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обновит инструкции по применению своего препарата "Золгенсма" после гибели двух детей, в том числе в РФ, уточняя, что острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом, заявила в пятницу РИА Новости пресс-служба компании.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма"."Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом и указана на этикетке продукта "Золгенсма". После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности", - сообщила пресс-служба.Компания уточняет, что препарат "Золгенсма" на сегодняшний день использовался для лечения более 2,3 тысячи пациентов по всему миру.
https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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novartis , в мире, происшествия, россия, казахстан
Novartis , В мире, Происшествия, Россия, Казахстан
15:58 12.08.2022 (обновлено: 16:11 12.08.2022)
В Novartis после гибели детей напомнили о побочном эффекте Zolgensma
Novartis: острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом Zolgensma
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обновит инструкции по применению своего препарата "Золгенсма" после гибели двух детей, в том числе в РФ, уточняя, что острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом, заявила в пятницу РИА Новости пресс-служба компании.
Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis
сообщила о смерти двух детей в России
и Казахстане
при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма".
"Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом и указана на этикетке продукта "Золгенсма". После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности", - сообщила пресс-служба.
Компания уточняет, что препарат "Золгенсма" на сегодняшний день использовался для лечения более 2,3 тысячи пациентов по всему миру.