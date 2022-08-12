Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели ребенка после применения Zolgensma
© Фото : NovartisПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
© Фото : Novartis
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", сообщается на сайте ведомства.
Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма". Глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом.
"Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата "Золгенсма" в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ", - говорится в сообщении.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
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