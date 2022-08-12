https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809125810.html

Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022

Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма",... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:56

2022-08-12T12:56

2022-08-12T12:56

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016651_0:79:1694:1032_1920x0_80_0_0_a233995513ea3fdc84ab38fde2629ccb.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", сообщается на сайте ведомства.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма". Глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом."Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата "Золгенсма" в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ", - говорится в сообщении.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.

https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия