Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809125810.html
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma
Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма",... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:56
2022-08-12T12:56
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016651_0:79:1694:1032_1920x0_80_0_0_a233995513ea3fdc84ab38fde2629ccb.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", сообщается на сайте ведомства.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма". Глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом."Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата "Золгенсма" в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ", - говорится в сообщении.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016651_97:0:1473:1032_1920x0_80_0_0_93af3518b73744db427b5604cc7a312f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
12:56 12.08.2022
 
Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели ребенка после применения Zolgensma

© Фото : NovartisПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Novartis
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", сообщается на сайте ведомства.
Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма". Глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом.
"Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата "Золгенсма" в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ", - говорится в сообщении.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 14:34
Генетик рассказал, как подбирают препарат от СМА
 
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала