https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809068735.html
В России двое детей умерли после применения Zolgensma
В России двое детей умерли после применения Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
В России двое детей умерли после применения Zolgensma
В России двое детей умерли после применения препарата Zolgensma, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко, подчеркнув, РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:36
2022-08-12T10:36
2022-08-12T12:07
общество
россия
казахстан
novartis
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России двое детей умерли после применения препарата Zolgensma, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко, подчеркнув, что связь летальных исходов с лечением пока не установлена.Так она прокомментировала заявление фармкомпании Novartis о смерти двух детей в России и Казахстане после лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом Zolgensma."По Казахстану информации у меня нет. В России это уже второй ребенок, погибший после применения Zolgensma, насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено", — сообщила РИА Новости Германенко.Как указывали в Novartis, летальные случаи в России и Казахстане произошли из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти — шести недель введения препарата.Спинальная мышечная атрофия — генетическое наследственное заболевание. По статистике, 50 процентов больных СМА детей не доживают до двух лет. До недавнего времени лечение пациентов заключалось только в снятии симптомов и требовало пожизненного приема дорогостоящих препаратов. Радикальных методов лечения не существовало. Эффект дала только генная терапия. Так, единоразовый прием Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его функциональную копию. Из-за высокой стоимости разработки это лекарство считается самым дорогим в мире, цена одной дозы — более двух миллионов долларов.
https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809040284.html
https://ria.ru/20220525/zolgensma-1790612994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, казахстан, novartis
Общество, Россия, Казахстан, Novartis
10:36 12.08.2022 (обновлено: 12:07 12.08.2022)
В России двое детей умерли после применения Zolgensma
В фонде "Семьи СМА" сообщили о смерти в России двух детей после применения Zolgensma
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России двое детей умерли после применения препарата Zolgensma, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко, подчеркнув, что связь летальных исходов с лечением пока не установлена.
Так она прокомментировала заявление фармкомпании Novartis
о смерти двух детей в России
и Казахстане
после лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом Zolgensma.
"По Казахстану информации у меня нет. В России это уже второй ребенок, погибший после применения Zolgensma, насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено", — сообщила РИА Новости Германенко.
Как указывали в Novartis, летальные случаи в России и Казахстане произошли из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти — шести недель введения препарата.
Спинальная мышечная атрофия — генетическое наследственное заболевание. По статистике, 50 процентов больных СМА детей не доживают до двух лет. До недавнего времени лечение пациентов заключалось только в снятии симптомов и требовало пожизненного приема дорогостоящих препаратов. Радикальных методов лечения не существовало. Эффект дала только генная терапия. Так, единоразовый прием Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его функциональную копию. Из-за высокой стоимости разработки это лекарство считается самым дорогим в мире, цена одной дозы — более двух миллионов долларов.