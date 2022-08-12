https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809068735.html

В России двое детей умерли после применения Zolgensma

В России двое детей умерли после применения Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022

В России двое детей умерли после применения Zolgensma

В России двое детей умерли после применения препарата Zolgensma, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко, подчеркнув, РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:36

2022-08-12T10:36

2022-08-12T12:07

общество

россия

казахстан

novartis

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В России двое детей умерли после применения препарата Zolgensma, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко, подчеркнув, что связь летальных исходов с лечением пока не установлена.Так она прокомментировала заявление фармкомпании Novartis о смерти двух детей в России и Казахстане после лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препаратом Zolgensma."По Казахстану информации у меня нет. В России это уже второй ребенок, погибший после применения Zolgensma, насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено", — сообщила РИА Новости Германенко.Как указывали в Novartis, летальные случаи в России и Казахстане произошли из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти — шести недель введения препарата.Спинальная мышечная атрофия — генетическое наследственное заболевание. По статистике, 50 процентов больных СМА детей не доживают до двух лет. До недавнего времени лечение пациентов заключалось только в снятии симптомов и требовало пожизненного приема дорогостоящих препаратов. Радикальных методов лечения не существовало. Эффект дала только генная терапия. Так, единоразовый прием Zolgensma обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена на его функциональную копию. Из-за высокой стоимости разработки это лекарство считается самым дорогим в мире, цена одной дозы — более двух миллионов долларов.

https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809040284.html

https://ria.ru/20220525/zolgensma-1790612994.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, казахстан, novartis