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Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
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Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma
Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:03
2022-08-12T01:03
общество
россия
novartis
казахстан
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская фирма-производитель лекарства Novartis.Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, одна доза стоит более двух миллионов долларов.Как передает Reuters со ссылкой на заявление Novartis, смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.В России Zolgensma зарегистрировали в конце прошлого года.Спинальная мышечная атрофия (СМА) – генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания. Лечение этого заболевание ограничено снятием симптома и пожизненным приемом дорогих лекарств. По статистике половина детей с этим диагнозом не доживает до двух лет. До недавнего времени радикальных методов лечения СМА не было. Эффект продемонстрировала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma заменяет отсутствующий или дефектный ген на его функциональную копию.
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общество, россия, novartis , казахстан
Общество, Россия, Novartis , Казахстан
01:03 12.08.2022
 
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma

Novartis: ребенок в России умер при лечении самым дорогим в мире препаратом Zolgensma

© Depositphotos / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская фирма-производитель лекарства Novartis.
Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, одна доза стоит более двух миллионов долларов.
Как передает Reuters со ссылкой на заявление Novartis, смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.
В России Zolgensma зарегистрировали в конце прошлого года.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) – генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания. Лечение этого заболевание ограничено снятием симптома и пожизненным приемом дорогих лекарств. По статистике половина детей с этим диагнозом не доживает до двух лет.
До недавнего времени радикальных методов лечения СМА не было. Эффект продемонстрировала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma заменяет отсутствующий или дефектный ген на его функциональную копию.
Дочь Петра и Светланы Новожиловых - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
7 марта 2020, 08:51
Девочку с СМА из России, вероятно, будут лечить препаратом Zolgensma
 
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