https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809040284.html
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma - РИА Новости, 12.08.2022
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma
Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:03
2022-08-12T01:03
2022-08-12T01:03
общество
россия
novartis
казахстан
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская фирма-производитель лекарства Novartis.Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, одна доза стоит более двух миллионов долларов.Как передает Reuters со ссылкой на заявление Novartis, смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.В России Zolgensma зарегистрировали в конце прошлого года.Спинальная мышечная атрофия (СМА) – генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания. Лечение этого заболевание ограничено снятием симптома и пожизненным приемом дорогих лекарств. По статистике половина детей с этим диагнозом не доживает до двух лет. До недавнего времени радикальных методов лечения СМА не было. Эффект продемонстрировала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma заменяет отсутствующий или дефектный ген на его функциональную копию.
https://ria.ru/20200307/1568279410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, novartis , казахстан
Общество, Россия, Novartis , Казахстан
Novartis заявила о смерти ребенка в России при лечении препаратом Zolgensma
Novartis: ребенок в России умер при лечении самым дорогим в мире препаратом Zolgensma
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma, об этом сообщила швейцарская фирма-производитель лекарства Novartis.
Zolgensma считается самым дорогим в мире препаратом, одна доза стоит более двух миллионов долларов.
Как передает Reuters со ссылкой на заявление Novartis
, смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.
В России
Zolgensma зарегистрировали в конце прошлого года.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) – генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания. Лечение этого заболевание ограничено снятием симптома и пожизненным приемом дорогих лекарств. По статистике половина детей с этим диагнозом не доживает до двух лет.
До недавнего времени радикальных методов лечения СМА не было. Эффект продемонстрировала только генная терапия. Единственная доза препарата Zolgensma заменяет отсутствующий или дефектный ген на его функциональную копию.