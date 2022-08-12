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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве - РИА Новости, 12.08.2022
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве - РИА Новости, 12.08.2022
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:17
2022-08-12T12:39
общество
россия
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.В начале июля Вильфанд заявил, что Российская Федерация переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.
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общество, россия, москва, роман вильфанд
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд
03:17 12.08.2022 (обновлено: 12:39 12.08.2022)
 
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве

Вильфанд: жара в Москве будет выше нормы даже с учетом "нового климата" столицы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", — сказал он.

По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.
В начале июля Вильфанд заявил, что Российская Федерация переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.
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