https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве - РИА Новости, 12.08.2022

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве

Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:17

2022-08-12T03:17

2022-08-12T12:39

общество

россия

москва

роман вильфанд

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.В начале июля Вильфанд заявил, что Российская Федерация переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.

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общество, россия, москва, роман вильфанд