https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве - РИА Новости, 12.08.2022
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:17
2022-08-12T03:17
2022-08-12T12:39
общество
россия
москва
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_0:11:2908:1648_1920x0_80_0_0_f3c47d9468d34096d90bed0fa7380eb7.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных будет на четыре — пять градусов выше новых климатических норм, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.В начале июля Вильфанд заявил, что Российская Федерация переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.
https://ria.ru/20220811/pogoda-1808882084.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b5f0ca12cf3fe0b220ff7144c5981c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, роман вильфанд
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд
03:17 12.08.2022 (обновлено: 12:39 12.08.2022)
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
Вильфанд: жара в Москве будет выше нормы даже с учетом "нового климата" столицы