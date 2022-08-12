https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html

Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского - РИА Новости, 12.08.2022

Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:20

2022-08-12T11:20

2022-08-12T12:06

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

луганская народная республика

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли.Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках."Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html

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Кирилл Волков

владимир зеленский, луганская народная республика, в мире, россия, украина, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр