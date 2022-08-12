https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского - РИА Новости, 12.08.2022
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:20
2022-08-12T11:20
2022-08-12T12:06
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
луганская народная республика
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли.Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках."Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:20 12.08.2022 (обновлено: 12:06 12.08.2022)
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Зампред Совбеза Медведев: итогом для Зеленского будет трибунал или вторые роли в комедиях