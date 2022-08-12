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Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского - РИА Новости, 12.08.2022
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:20
2022-08-12T12:06
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
луганская народная республика
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли.Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках."Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.
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владимир зеленский, луганская народная республика, в мире, россия, украина, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Луганская Народная Республика, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:20 12.08.2022 (обновлено: 12:06 12.08.2022)
 
Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

Зампред Совбеза Медведев: итогом для Зеленского будет трибунал или вторые роли в комедиях

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли.
Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.
"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 12:57Специальная военная операция на Украине
В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссияУкраинаДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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