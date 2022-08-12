https://ria.ru/20220812/zayavleniya-1809099934.html

Россияне подали 22 837 заявлений на участие в онлайн-голосовании

Россияне подали 22 837 заявлений на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 12.08.2022

Россияне подали 22 837 заявлений на участие в онлайн-голосовании

На сегодняшний день подано 22 837 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования, всего в рамках механизма "Мобильный... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:00

2022-08-12T12:00

2022-08-12T12:00

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На сегодняшний день подано 22 837 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования, всего в рамках механизма "Мобильный избиратель" обработано 35 694 заявки, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ."Уже подано 35 694 заявлений в рамках механизма "Мобильный избиратель". В их числе 22 837 на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении.11 сентября 2022 года пройдёт единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования ( ДЭГ ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

https://ria.ru/20220810/vybory-1808531193.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, цик рф, общество