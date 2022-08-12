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Охранникам тюрьмы, где содержался убийца Флойда, заплатят $1,5 миллиона - РИА Новости, 12.08.2022
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Охранникам тюрьмы, где содержался убийца Флойда, заплатят $1,5 миллиона
Охранникам тюрьмы, где содержался убийца Флойда, заплатят $1,5 миллиона - РИА Новости, 12.08.2022
Охранникам тюрьмы, где содержался убийца Флойда, заплатят $1,5 миллиона
Темнокожим сотрудникам пенитенциарной системы США заплатят 1,5 миллиона долларов за запрет входить на этаж, где содержался осужденный за убийство Джорджа Флойда РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:30
2022-08-12T01:30
сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Темнокожим сотрудникам пенитенциарной системы США заплатят 1,5 миллиона долларов за запрет входить на этаж, где содержался осужденный за убийство Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин, сообщает ABC News."Восьми темнокожим сотрудникам исправительных учреждений было запрещено охранять Шовина в мае 2020 года - теперь они получают почти 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за расовую дискриминацию", - сообщает телеканал.В сообщении говорится, что тогдашний начальник центра заключения издал приказ, который запрещал темнокожим сотрудникам входить на этаж, где содержался Шовин. Впрочем приказ был отменен уже через час, уточняет телеканал.Шовин был осужден за убийство афроамериканца Флойда и нарушение его прав на срок 22,5 года.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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сша, в мире
США, В мире
01:30 12.08.2022
 
Охранникам тюрьмы, где содержался убийца Флойда, заплатят $1,5 миллиона

ABC: запрет приближаться к убийце Флойда обойдется системе заключения США в $1,5 миллиона

© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Темнокожим сотрудникам пенитенциарной системы США заплатят 1,5 миллиона долларов за запрет входить на этаж, где содержался осужденный за убийство Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин, сообщает ABC News.
"Восьми темнокожим сотрудникам исправительных учреждений было запрещено охранять Шовина в мае 2020 года - теперь они получают почти 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за расовую дискриминацию", - сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что тогдашний начальник центра заключения издал приказ, который запрещал темнокожим сотрудникам входить на этаж, где содержался Шовин. Впрочем приказ был отменен уже через час, уточняет телеканал.
Шовин был осужден за убийство афроамериканца Флойда и нарушение его прав на срок 22,5 года.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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