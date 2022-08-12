https://ria.ru/20220812/zaes-1809185486.html

Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, вырабатывав несколько стратегий, чтобы станцию "заваливать" снарядами, ракетами и дронами, сообщил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:35

2022-08-12T15:35

2022-08-12T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, вырабатывав несколько стратегий, чтобы станцию "заваливать" снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил."Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220812/reaktor-1809192328.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина