15:35 12.08.2022 (обновлено: 15:58 12.08.2022)
Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС снарядами и ракетами
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, вырабатывав несколько стратегий, чтобы станцию "заваливать" снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
"Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".
По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.